Екатеринбургская драма вокруг храма: почему диктатура громкого меньшинства основательно подзадолбала

Когда будете сегодня выносить суждения на тему героической обороны екатеринбургского сквера, который хотят разрушить при помощи храма, просто имейте в виду несколько презренных фактов.

- Собор Святой Екатерины, главный храм города, стоял в самом центре Екатеринбурга и был взорван в 1930-м году;

- Против строительства храма возле Драмтеатра сегодня выступают лишь 21% жителей города (эту цифру приводит "Медуза");

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708715" frameborder="0"></iframe> Второй день протестов в Екатеринбурге.На месте работают корреспонденты "Комсомолки"Алексей БУЛАТОВ

- На компромисс с громким меньшинством местные власти уже шли дважды. Первый раз - в 2010-м году, когда пытались восстановить собор в историческом месте, на Площади труда, тогда общественность встала на защиту фонтана. Второй раз - в 2016-м году, когда собор предложили построить на насыпном острове городского пруда, чтобы вообще никому не мешать. Сторонником "храма-на-воде" был даже Евгений Ройзман, но громкое меньшинство встало на защиту пруда. И вот теперь третья попытка привела к тому, что общественность воспылала любовью к скверу возле Драмтеатра;

Даже если местные власти проявят чудеса гуманизма и захотят договариваться с общественностью в третий раз, сделать это будет весьма непросто.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Среди нынешних активных сторонников строительства много достойных людей. Например, лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин;

- Еще один рок-музыкант Вячеслав Бутусов, по образованию архитектор, уже публично заявил, что считает проект собора достойным;

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708707" frameborder="0"></iframe> Снос забора в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге.Молодежь смяла и выкинула несколько пролетов в Городской прудАлексей БУЛАТОВ

- Дилема "либо сквер, либо храм" надумана. Здание займет лишь небольшую часть сквера, рекреационная зона останется и будет обустроена значительно лучше, чем она выглядит сегодня. Любой, кто хоть раз бывал в городе, который лично я нежно люблю, знает, что потенциал этого, мягко говоря, сквера все эти годы был, мягко говоря, не раскрыт;

- Даже если местные власти проявят чудеса гуманизма и захотят договариваться с общественностью в третий раз, сделать это будет весьма непросто. Сквер защищает типичное фейсбучное ополчение, у которого единого лидера попросту нет. Любая попытка назначить его искусственно, приведет к "майданному варианту": договоренности соблюдаться не будут, часть протестующих не признает никаких соглашений и продолжит сабантуй.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708478" frameborder="0"></iframe> Люди обнимают сквер у Драмтеатра в Екатеринбурге.Видео: Данил Свечков

Повторяю: это всего лишь несколько презренных фактов. Вступать в дискуссию не хочу и не буду даже с теми, кого знаю лично, а дезинформацию в комментах буду удалять. От себя добавлю лишь то, что диктатура громкого меньшинства основательно подзадолбала, она компрометирует гражданское общество и я с нетерпением жду от царицы наук появления алгоритмов, которые дадут голос "молчаливому большинству" и освободят меня от опеки пассионариев, возомнивших себя источником прогресса.

Впервые опубликовано на личной странице автора в Facebook

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