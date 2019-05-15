10 стран, где российские туристы проведут лето 2019

До лета всего две недели. Большинство будущих отпускников уже знают, на каких пляжах будут загорать, выбирают туры, покупают билеты, бронируют отели, а то и чемоданы пакуют.

Эксперты туристического сервиса Туту.ру проанализировали спрос на путёвки на популярные морские курорты на лето 2019. Революций и сенсаций не случилось: больше всего путешественников отправятся на российское черноморское побережье и в Турцию.

10 стран, куда россияне купили больше всего туров на лето 2019

10 стран, куда россияне купили больше всего туров на лето 2019

Несколько пояснений к этой статистике.

Во-первых, она касается только пакетного отдыха и показывает предпочтения отпускников, которые привыкли пользоваться услугами турфирм. У самостоятельных путешественников расклады другие.

Во-вторых, первое место Турции не означает, что на пляжах Антальи и Бодрума летом будет больше наших соотечественников, чем в Сочи и Ялте. В Турцию чаще летят как раз по путёвками - это дешевле и удобнее. А на российские курорты многие туристы добираются сами, на поездах и своих автомобилях. Поэтому в "пакетной" статистике Турция перевешивает. В реальности же в прошлом году там отдохнули 5,95 миллионов россиян. Да, цифра рекордная. Но примерно столько же отпускников принял Крым, а курорты Краснодарского края - около 16 миллионов.

В третьих, графа "средний чек" показывает реальные расходы туристов. В той же Турции отельеры подняли цены на 10 - 15 процентов. Статистика же говорит о том, что отпускники стараются вписаться в прошлогодний бюджет - выбирают гостиницы попроще, летят на меньшее количество дней либо сдвигают даты вояжа, чтобы не переплачивать в пик сезона.

Кстати, популярнее всего трехзвездочные отели - их выбирают 36% отдыхающих. В "четвёрках" останавливаются 26% отпускников. Любовь к системе "всё включено" стала ещё сильнее: почти половина всех проданных туров, 44%, приходится именно на такие отели.