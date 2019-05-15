2019-05-15T15:26:26+03:00
Туризм

10 стран, где российские туристы проведут лето 2019

Куда отпускники покупают туры на лето 2019 и сколько денег тратят на отдых, рассказали эксперты туристического сервиса Туту.ру
Юлия СМИРНОВА
Поделиться:
До лета всего две недели. Большинство будущих отпускников уже знают, на каких пляжах будут загорать, выбирают туры, покупают билеты, бронируют отели, а то и чемоданы пакуют.До лета всего две недели. Большинство будущих отпускников уже знают, на каких пляжах будут загорать, выбирают туры, покупают билеты, бронируют отели, а то и чемоданы пакуют.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

До лета всего две недели. Большинство будущих отпускников уже знают, на каких пляжах будут загорать, выбирают туры, покупают билеты, бронируют отели, а то и чемоданы пакуют.

Эксперты туристического сервиса Туту.ру проанализировали спрос на путёвки на популярные морские курорты на лето 2019. Революций и сенсаций не случилось: больше всего путешественников отправятся на российское черноморское побережье и в Турцию.

10 стран, куда россияне купили больше всего туров на лето 2019

10 стран, куда россияне купили больше всего туров на лето 2019

10 стран, куда россияне купили больше всего туров на лето 2019

Несколько пояснений к этой статистике.

Во-первых, она касается только пакетного отдыха и показывает предпочтения отпускников, которые привыкли пользоваться услугами турфирм. У самостоятельных путешественников расклады другие.

Во-вторых, первое место Турции не означает, что на пляжах Антальи и Бодрума летом будет больше наших соотечественников, чем в Сочи и Ялте. В Турцию чаще летят как раз по путёвками - это дешевле и удобнее. А на российские курорты многие туристы добираются сами, на поездах и своих автомобилях. Поэтому в "пакетной" статистике Турция перевешивает. В реальности же в прошлом году там отдохнули 5,95 миллионов россиян. Да, цифра рекордная. Но примерно столько же отпускников принял Крым, а курорты Краснодарского края - около 16 миллионов.

В третьих, графа "средний чек" показывает реальные расходы туристов. В той же Турции отельеры подняли цены на 10 - 15 процентов. Статистика же говорит о том, что отпускники стараются вписаться в прошлогодний бюджет - выбирают гостиницы попроще, летят на меньшее количество дней либо сдвигают даты вояжа, чтобы не переплачивать в пик сезона.

Кстати, популярнее всего трехзвездочные отели - их выбирают 36% отдыхающих. В "четвёрках" останавливаются 26% отпускников. Любовь к системе "всё включено" стала ещё сильнее: почти половина всех проданных туров, 44%, приходится именно на такие отели.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Черт побери с майонезом и «скользкое» место: как Баку развлекает туристов на местах съемок «Бриллиантовой руки»
50 лет назад в мировой прокат вышла одна из самых знаменитых комедий СССР. Журналисты «Комсомольской правды» отправились к местам, где проходили съемки легендарного фильма
Новости 24
Зеленский рассказал, как будет заниматься подбором кандидатов на госдолжности
В Сети опубликовали видео аварийной посадки SSJ-100 в Шереметьево
Путин рассказал о том, как носил на пятый этаж пожилую соседку
Путин - о ситуации с мусорным полигоном Шиес: «Вопрос должен решаться так, чтобы не вредить людям»
Путин поручил установить 18 августа День географа
Путин обсудит с Собяниным строительство мусорного полигона в Архангельской области для вывоза отходов из Москвы
"Репутация этого шоу сохранена!" : Константин Меладзе прокомментировал отмену результатов финала "Голос. Дети"
Путин допустил возврат к старой системе распределения выпускников медвузов
Страховка по банковским вкладам вырастет в 10 раз
Россия ждет от ОБСЕ экспертной оценки закона об исключительности украинского языка
В Госдуму внесен законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Трамп уверен, что жители Нью-Йорка ненавидят своего мэра
Первый канал изменит систему голосования на проекте «Голос.Дети»
В Вашингтоне арестовали четырех активистов в посольстве Венесуэлы