Почему власть не разогнала уральский майданчик?

Ситуация в Екатеринбурге плохая со всех сторон. Как не посмотри.

Протестные группы, понятное дело, не просто так начали весь этот замес вокруг храма. Была отмашка. Координация. Но это я про ядро протеста. Процентов 80 просто вышли, потому что не согласны со стройкой. Или власть в целом не довольны. Или скучно дома сидеть. Но вышли люди, во многом, потому, что ситуацию уже давно и тщательно греет портал Е1, вполне себе такой антигосударственный, протестный, агрессивно-либеральный. И совершенно американский. А протест надутый по методичкам, и очень похож на маленький такой уральский майданчик.

Майданчик и с другой стороны. Потому что крепкие парни из бойцовского клуба, которые вышли защищать стройку, это кто? Наш домашний Правый сектор? Азов? Вообще идея делать из футбольных фанатов/бойцов защитников чего угодно, веры, храма, патриотических идей мне кажется совершенно дурной и опасной. На Украине она привела понятно к чему.

И вот было бы идеально, если бы накануне вечером, приехали в сквер полиция и Росгвардия, задержала бы и тех, и других. Сложила бы штабелями по скверику. И модных полудурошных хипстеров, и парней с крепкими кулаками. А уже утром и тем и другим судья отвесили бы от 15 суток. Таким образом власть показала бы, что монополия на насилие есть только у государства. И больше никто не может на нее претендовать. Ни хипстеры и фанаты Навального, ни спортсмены с патриотами.

Но власть ничего не показала. Полиция бездействовала. Росгвардия тоже. А если бы начались драки, если бы там кого-то убили? Убили бы потому, что там не было государства. Не было закона. Чудом не случилось непоправимого. Хотя протестующие очень сильно старались провоцировать спортсменов. Им именно этого хотелось. Они бы даже пожертвовали кем-нибудь ради результата. Либеральные наши людоеды именно такие. Грезят о своей «Небесной сотне».

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Ситуация в Екатеринбурге достаточно ярко демонстрирует, насколько крепко засело в некоторых наших чиновниках вотчинное сознание, и к чему оно ведет. В 2019 году довольно странно думать, что можно просто вот так взять и решить что-то без нормальной общественной дискуссии. И тем более странно не думать, что на любой спорной, конфликтной ситуации сыграют деструктивные силы. Тем более, что они всем известны.

Но вот есть же. И решают и не думают, потому что нет привычки говорить с людьми. Объяснять. Уважать людей. Есть привычка воспринимать территорию, как вотчину. А людей как собственность. А власть, как пожизненный ярлык.

А случилась проблема. И тут оказывается, что нет даже воли применить силу. Хотя она там очень нужна.

А власть не может быть слабой. Не может быть глупой. Не может быть хамской. Не может не говорить с людьми. Потому что во всех этих случаях ее перестают уважать. Люди могут простить власти даже её ошибки.

Бездействие нет. У России есть исторический опыт, который показывает, к чему это ведет. Равно как и отсутствие общественного диалога ведет к тому же.

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