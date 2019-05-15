Выжившему пассажиру «хвоста» "Суперджета" в пожаре явилась дочка и попросила не умирать

Спустя 10 суток после страшной авиакатастрофы Sukhoi Superjet-100 на первый план вышло обсуждение причин случившегося. Эксперты единодушны: шансов выжить у людей в хвостовой части самолета просто не было. В списке погибших пассажиры с 16 по 20 ряд. Все, кроме одного.

Спасение 45-летнего москвича Сергея Кузнецова, который находился на предпоследнем ряду, с самого начала считали чудом. Следователи, а потом и врачи говорили: "мистика, да и только". И, как оказалось, не преувеличивали: без необъяснимых разуму событий в этой истории не обошлось. Видение, вещие сны: обо всем этом Сергей теперь рассказывает сам.

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Из Москвы в Мурманск на майские праздники Сергей отправился вместе с другом, 44-летним Александром Сороколитом. В планах была рыбалка на Баренцевом море, на побережье которого москвичи должны были отправиться сразу после прилета. Но не сбылось. Александр погиб, а тело его настолько сильно обгорело, что родственников даже не звали на процедуру опознания.

- Я потерял друга, и это страшно, - написал Сергей на своей странице в соцсети спустя трое суток после трагедии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706960" frameborder="0"></iframe> Видео из салона горящего самолёта во время посадки.

Места мужчин в самолете были по-соседству. Так почему же спастись удалось только Сергею? Об этом он рассказал интернет-проекту "База".

- Сразу после того как оказался в самолете у меня было дурное предчувствие. Когда самолет стал набирать высоту, оно только окрепло. Шел он как-то туго. Я тогда на друга посмотрел и сказал: "ну, все, капец". Когда приземлились, немного отлегло, но не тут-то было. На земле началось самое страшное. Самолет опять подбросило вверх и мне тогда совершенно ясно стало, что катастрофы не избежать. Когда начался пожар, все стали ползать на четвереньках и жадно хватать ртом воздух. В этот момент у меня было видение. Это было зеленое поле, озаренное солнцем, на котором стояла моя девятилетняя дочка. Она была с белыми волосами и в белом платье. Доча кричала: "папочка, не умирай". В этот момент я ощутил какой-то бешеный прилив сил. Понимал, что смерть рядом, но знал, что любым способом должен выжить. В проходе была очередь из людей, и я осознал, что выбраться не получится. Тогда решил пойти на риск. Набрал в легкие воздух и пополз по спинкам кресел, которые были свободны. Это была та сторона самолета, в которой был очаг пожара, прямо у левого крыла. Вокруг уже горел пластик все заволокло черным дымом. Я упирался ногами в спинки кресел, а руками хватался за те, что впереди. Так и полз с кресла на кресло, - рассказал Сергей.

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Мужчина признался, что еще за неделю по полета ему приснился вещий сон. В нем он попал в авиакатастрофу и погиб.

- В этом сне самолет просто рухнул на землю. Было там и это зеленое поле, которое потом привиделось мне во время пожара. Я про этот сон долго думал и даже коллегам о нем рассказывал. Советовался: лететь или не лететь. А они не верили: "Да ладно тебе, все нормально будет ", - рассказал Сергей.

Горящий лайнер "Сухой Суперджет" в аэропорту Шереметьево, 5 мая 2019 г.Фото: REUTERS

Сергей до сих пор находится в больнице. После курса лечения в НИИ Вишневского он быстро идет на поправку. На днях врачи разрешили ему дневные прогулки и обнадежили: "Еще несколько дней - и отпустят домой". Там мужчину ждут жена и трое детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709029" frameborder="0"></iframe> Интервью с Сергеем Кузнецовым, единственным пассажиром, выжившим в хвосте сгоревшего самолета.

Видео впервые опубликовано на канале Baza

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Напомним, авиакатастрофа унесла жизни 41 человека. Среди погибших только один член экипажа - 21-летний Максим Моисеев. 5 мая борт вылетел из аэропорта "Шереметьево" и почти сразу вернулся на аварийную посадку. Уже на земле самолет загорелся. Расследование причин трагедии продолжается.

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