2019-05-16T03:09:03+03:00
Звезды

Волочкову госпитализировали на Мальдивах

Балерина повредила ногу, наступив на стекло
Алина ЧЕРНОВА
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Анастасия Волочкова.Анастасия Волочкова.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Окровавленные ноги королева шпагата продемонстрировала в своем Инстаграме, чем обеспокоила своих подписчиков.

Как выяснилось, отдыхая на своих любимых Мальдивах, которые прославила несколько лет назад обнаженной фотосессией, Анастасия Волочкова наступила на стекло и повредила ногу.

Анастасия Волочкова на больничной койке. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анастасия Волочкова на больничной койке.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

-У меня без приключений не бывает. Вернулась после ужина на свою виллу и наступила на кучу разбитого стекла. На разбитые бокалы. Видимо, кто-то проник на мою виллу. Хотя охрана тут серьезная. Даже не знаю, что и думать, - рассказала «КП» балерина Анастасия Волочкова.-Потом я устроила субботник у себя на вилле, тщательно убрала мусор. Боль терпела три дня, пока местный врач, осмотрев мою ногу, не отправил меня в больницу. Боль была адская.

Чуть позже расскажу вам подробнее о своих мальдивских приключениях, - пообещала «Комсомолке» популярная артистка.

Волочкову госпитализировали на Мальдивах.

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Помните, как герои известного мультфильма измеряли расстояние в попугаях, мартышках и удавах? Почти то же самое решила сделать Анастасия Волочкова: балерина собирается измерить длину тропического острова, на котором она отдыхает, своим шпагатом. Растяжка 43-летней Анастасии уже стала эталоном — так почему бы не применить ее, чтобы определить величину мальдивского побережья (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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