Окровавленные ноги королева шпагата продемонстрировала в своем Инстаграме, чем обеспокоила своих подписчиков.

Как выяснилось, отдыхая на своих любимых Мальдивах, которые прославила несколько лет назад обнаженной фотосессией, Анастасия Волочкова наступила на стекло и повредила ногу.

Анастасия Волочкова на больничной койке.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

-У меня без приключений не бывает. Вернулась после ужина на свою виллу и наступила на кучу разбитого стекла. На разбитые бокалы. Видимо, кто-то проник на мою виллу. Хотя охрана тут серьезная. Даже не знаю, что и думать, - рассказала «КП» балерина Анастасия Волочкова.-Потом я устроила субботник у себя на вилле, тщательно убрала мусор. Боль терпела три дня, пока местный врач, осмотрев мою ногу, не отправил меня в больницу. Боль была адская.

Чуть позже расскажу вам подробнее о своих мальдивских приключениях, - пообещала «Комсомолке» популярная артистка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708953" frameborder="0"></iframe> Волочкову госпитализировали на Мальдивах.

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