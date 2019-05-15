«Никакое имущество мы не распродаем!»: сестра Жанны Фриске прокомментировала возврат долгов «Русфонду»

Вот уже почти четыре года, как ушла из жизни Жанна Фриске, а скандал вокруг денег, собранных всей страной на лечение любимой певицы, все не утихает. На днях на счета Русфонда поступили 7 млн 980 тысяч рублей: именно столько удалось выручить за участок земли и особняк в Истринском районе Подмосковья, который когда-то для певицы и их общего сына Платона строил ее гражданский муж Дмитрий Шепелев.

Тогда, в 2013-м, дом обошелся звездной чете в 38 миллионов рублей. Двухэтажный особняк площадью 400 «квадратов» на участке 3730 кв. м. в элитном коттеджном поселке был арестован по решению суда в марте прошлого года. Родители Жанны на заседание не пришли, а Шепелев, который с ними в давнем конфликте, не возражал: от него просьба удовлетворить все требования Русфонда. Кстати, сам телеведущий не раз утверждал, что к собранным миллионам не имеет никакого отношения: так как с Жанной они не были расписаны, всеми деньгами на время ее болезни распоряжались родители.

Напомним, когда стало известно, что певица больна раком мозга, Русфонд меньше чем за неделю собрал 69 млн рублей. 11 из них сразу пошли на оплату долга перед клиникой в Майами, где певица проходила лечение. Еще 32 млн Фриске попросила направить на лечение девяти тяжелобольных детей, а оставшиеся 25 млн перевели на счет Жанны 19 октября 2014 года. При этом было условие — предоставить отчет о потраченных деньгах, если будет остаток - вернуть.

- При жизни певицы фонд получил отчет о тратах на сумму 3 378 576 рублей. Остаток пожертвований составил 21 633 214 рублей, при этом даже после смерти родственники отказались вернуть деньги, подсчитали в фонде и обратились к юристам.

Суд, растянувшийся на полтора года, в итоге встал на сторону Русфонда и обязал наследников вернуть деньги. Кроме шестилетнего сына Платона, который сейчас живет с отцом, в наследство после смерти Жанны Фриске вступили ее родители - Владимир Борисович и Ольга Владимировна. На счетах супругов Фриске денег не оказалось, поэтому пришлось арестовать недвижимое имущество. Кто приобрел двухэтажный особняк Жанна Фриске, не афишируется. Кроме того, певица оставила после себя еще квартиру на Пресне, но на нее взыскание пока не наложено.

Тем временем фонд намерен добиваться от родственников Жанны Фриске полного возврата долга. После продажи особняка они остались должны еще порядка 13,5 миллионов рублей, которые пойдут на лечение детей.

«Комсомолка» связалась с родителями Жанны, но и мать, и отец, узнав, что звонят журналисты, бросили трубку.

Сестра певицы Наталья Фриске ограничилась одной фразой: «Никакое имущество мы не распродаем, до свиданья!».

Да и Дмитрий Шепелев оказался краток.

- Все вопросы адресуйте в Русфонд, - заявил телеведущий и попросил больше его не беспокоить.

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