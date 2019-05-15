«Русфонду» вернули часть денег, собранных на лечение Жанны Фриске

15 Май 07:33 2019-05-15T07:33:54+03:00

В благотворительной организации отметили, что направят почти 8 миллионов рублей на лечение детей со злокачественными опухолями головного мозга

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Почти 8 миллионов рублей были направлены «Русфонду» в рамках исполнения иска о возврате 21,6 миллионов рублей, которые были собраны телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске.

"Только что нам стало известно, что на счет "Русфонда" поступило 7 миллионов 980 тысяч рублей от реализации имущества, доставшегося по наследству родственникам Жанны Фриске», - приводит ТАСС слова представителя фонда.

Там также добавили, что это 11,5 процентов от общей суммы – 21,6 миллионов, которые должны вернуть благотворительной организации. По словам представителя "Русфонда", рассмотрение дела продолжается, "фонд ждет полного возврата долга". Все средства будут направлены на лечение детей со злокачественными опухолями головного мозга.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, Мосгорсуд 10 августа 2017 года постановил взыскать с родных Жанны Фриске 21,6 миллиона рублей. Вся информация о том, что якобы готовится мировое соглашение между семьей певицы и благотворительной организацией, была позже категорически опровергнута представителями фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU