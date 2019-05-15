2019-05-16T03:08:13+03:00
Звезды

Шестилетний сын Киркорова подрался с одноклассником, заступившись за отца

Мартин занимается восточными единоборствами и теннисом
Алина ЧЕРНОВА
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Мартин Киркоров.Мартин Киркоров.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В интервью с Филиппом Киркоровым Ксения Собчак посетовала, мол, переживает, что ее сын Платон подрастет и столкнется с суровой реальностью.

- И будут говорить моему ребенку, что его мать — лошадь, наркоманка, такая-сякая, - поделилась с Киркоровым телеведущая в ходе программы «Осторожно, Собчак!». - Филипп, а ты не боишься? Твоих детей тоже могут начать дразнить одноклассники.

- Мои дети могут при необходимости отстоять своего отца, - поделился с Собчак Филипп Киркоров. - Знаешь, в школе кто-то из учеников что-то ляпнул Мартину про папу - он как в лобешник ему закатал. Наш Мартин!

Напомним, шестилетний сын Киркорова, по словам артиста, увлечен разными видами спорта.

— Мартин у нас спортсмен, — рассказывает Филипп Киркоров. — Сын занимается теннисом, футболом, восточными единоборствами. Теннис и футбол — две вещи, куда Мартина очень сильно тянет.

Филипп Киркоров с детьми. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Филипп Киркоров с детьми.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Плюс ко всему сын короля эстрады с четырех лет увлекается футболом. В этом году Мартин Киркоров поступил в столичный филиал школы знаменитого клуба «Барселона».

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Очередным гостем Ютуб-канала Ксении Собчак стал Филипп Киркоров. Хотя Ксения сама наведалась в роскошный подмосковный дом короля сцены. Там-то, пригубив стаканчик-другой вредной колы (главная слабость артиста), Филипп рассказал Ксюше, что домик его изначально стоил 25 миллионов долларов, но потом ему удалось с помощью природной дипломатии сбить цену почти вдвое (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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