Зачем вы после драки кулаками машете?

Октябрь 2017 года. Екатеринбург колбасит. Конечно не так лихорадочно, как сейчас. Но все равно ощутимо. Часть местных жителей с энтузиазмом, достойным лучшего применения, каждые выходные собирается у городского пруда и пытается его «обнять» в знак протеста против строительства Храма-на-воде. Раздражать и злить электорат боязно. Поэтому губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев волевым решением переносит водную стройку на сушу. Местные СМИ пестрят благостными заголовками в стиле «Губернатор погасил конфликт». Активисты радостно хлопают в ладоши и скандируют: «Мы победили! Мы здесь власть!»

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Я в то время был редактором «КП-Екатеринбург». И у меня не возникало ни малейшего желания хлопать в ладоши. Во-первых, мне очень нравился проект храма-на-воде (как минимум, красиво и оригинально). А во-вторых, Куйвашев сразу же назвал другое место стройки — сквер у театра драмы. Это реально любимое место горожан. Тут и концерты проходят, и мамочки с детьми гуляют, и скейтеры катаются. И вот именно здесь решили затеять масштабную стройку (храм должен появиться к 300-летию Екатеринбурга в 2023 году).

Самое удивительное — никто из тех, кто сейчас штурмует забор на месте будущей святыни, в 2017 году ни слова против не сказал. В местной «Комсомолке» даже обложка была «Почему никто не протестует против строительства храма рядом с драмтеатром?». Подзаголовок: «Журналисты «Комсомолки» разбираются, почему многие жители Екатеринбурга были против Храма-на-воде, но им оказалось совершенно безразлично, что церковь воздвигнут посреди прогулочной зоны на берегу Исети». Во время подготовки текста мы звонили многим уральским общественникам с просьбой прокомментировать, настолько сквер в центре города — подходящее место для собора. В ответ от нас лишь отмахивались — главное, что не на воде.

Обложка "Комсомольской правды - Екатеринбург" в октябре 2017 года.

И вот сейчас при виде забора, которым огородили сквер, Екатеринбург проснулся. Сходки, протесты, сотрясание воздуха. Ребята, а где вы были в 2017 году? Могли бы еще полтора года назад начать проводить митинги, писать петиции, собирать подписи в защиту любимого места. Но ничего подобного не было. А сейчас все происходящее напоминает махание кулаками после драки. Если вы кричите про гражданское общество, так вы и живите по его правилам. А не вспоминайте о своих правах и обязанностях раз в пятилетку!

P. S. Я ни в коем случае не оправдываю местные власти. Сейчас они говорят, что все необходимые процедуры перед строительством храма были соблюдены. Лукавят! Как я уже сказал, глава региона объявил о возведении собора в сквере у театра драмы в октябре 2017 года. А горожан спросили о том, хотят ли они такой подарок, лишь 21 декабря 2018 года. Ну, как спросили. На сайте «екатеринбург.рф» надо было зайти в раздел «Обсуждение проектов», который находится далеко не в начале страницы. И уже там кликнуть на необходимую дискуссию. А теперь самое интересное: обсуждение скрывалось под расплывчатой формулировкой «Проект планировки и проект межевания территории в границах улицы Бориса Ельцина - продолжения улицы Боевых дружин - набережной Рабочей молодежи - Октябрьской площади». У верующих получилось лучше разобраться с этой абра-кадаброй.

- В общественных обсуждениях приняли участие 3 тысячи 309 человек. В поддержку размещения собора поступило 3 тысячи 107 обращений, против – 192 обращения, - рапортует администрация Екатеринбурга.

Напомню, в Екатеринбурге живет полтора миллиона человек. Очень репрезентативная выборка...

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