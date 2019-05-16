2019-05-16T02:05:09+03:00
Звезды

Мила Йовович потеряла третьего ребенка

43-летняя актриса рассказала о тяжелейшей депрессии
Ольга ЛИБГАРДТ
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Мила ЙововичМила ЙововичФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мила Йовович потеряла третьего ребенка. Два года назад 43-летняя актриса сделала аборт, после чего впала в глубочайшую депрессию. Спустя время звезда нашла в себе силы рассказать о пережитой трагедии.

Мила Йовович сквозь слезы вспоминает тяжелый период, когда она оставила карьеру и спряталась от всех из-за депрессии, которую спровоцировал аборт. Поведать о пережитом актрису сподвиг новый законопроект, предусматривающий запрет на прерывание беременности на сроке больше шести недель.

"Я не люблю касаться политики и стараюсь делать это, только если это действительно необходимо. Сейчас как раз один из таких моментов.Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп подписал чудовищный законопроект, провозглашающий нелегальными все аборты после шести недель беременности. То есть прежде чем женщина осознает, что беременна, - включая случаи изнасилования или инцеста", - написала возмущенная актриса в своем блоге.

millajovovichmillajovovich
43-летняя Мила Йовович шокировала признанием о ребенке
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После этого Мила поделилась своей болью. Оказывается, артистке пришлось сделать аборт два года назад. Причину своего решения она называть не стала. "Аборт - весьма тяжелая вещь для женщин на эмоциональном уровне... Я сама прошла через процедуру экстренного прерывания беременности два года назад. Я была на 4,5 месяце и находилась на съемках в Восточной Европе", - сообщила мать двоих детей.

Она призналась, что пережила преждевременные роды . "Я сказала врачам, что должна быть в сознании в течение всей процедуры. Это был один из самых ужасных опытов, что мне довелось пережить. Мне до сих пор снятся кошмары об этом. Я была одна и совершенно беспомощна", - констатировала звезда. Она добавила, что у нее до сих пор ком в горле, когда она думает о пережитом.

Йовович впала в депрессию: "Я была погружена в тяжелейшую депрессию, и мне пришлось постараться, чтобы из нее выбраться. Я поставила карьеру на паузу. Я изолировалась на несколько месяцев и старалась держаться строго со своими двумя потрясающими детьми. Я занялась садоводством, стала питаться полезной пищей и посещала спортзал каждый день, потому что мне не хотелось прибегать к антидепрессантам".

millajovovichmillajovovich
Мила Йовович с дочками
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Сейчас она благодарит Бога, что смогла выбраться из этого личного ада. Однако, по ее словам, воспоминания о том, что она пережила и что потеряла, будут с ней до самой смерти. "Аборт - это худший кошмар. Ни одна женщина не хочет проходить через это...", - резюмировала звезда фильма "Пятый элемент".

Мила Йовович выросла в США. Ее мать - известная советская актриса Галина Логинова. У Милы было три супруга. Впервые она вышла замуж в 16 лет за актера Шона Эндрюса, который был старше нее на четыре года. Правда, этот союз просуществовал недолго. Молодожены развелись через пару месяцев. Вторым избранником актрисы стал Люк Бессон. С ним она жила с 1997 по 1999 год. После этого Мила семь лет встречалась с режиссером Полом Андерсоном, за которого вышла замуж 22 августа 2009 года. Она подарила ему дочерей: Эву Габо и Дашиэл Иден. Йовович души не чает в своем муже и детях и часто делится кадрами семейной идиллии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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