2019-05-16T02:02:38+03:00
Звезды

"Вот это декольте": Катя Гордон с пышным бюстом превратилась в роковую красавицу

Звезда порадовала подписчиков откровенными фотографиями
Ольга ЛИБГАРДТ
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Катя ГордонКатя ГордонФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Катя Гордон опубликовала чувственное фото. На снимке певица и правозащитница предстает в белом брючном костюме с умопомрачительным декольте.

Катя Гордон нечасто радует подписчиков откровенными фотографиями. Однако на этот раз знаменитость решила сделать исключение. Она предстала перед поклонниками в образе роковой красавицы.

Певица выбрала для снимка белый брючный костюм. Под пиджак Катя надела боди с глубоким вырезом, явив взору фолловеров свои пышные формы. Выдающемуся Бюсту теледивы могут позавидовать даже Анфиса Чехова и Анна Семенович.

katyagordonkatyagordon
Катя Гордон восхитила пышными формами
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К слову, одной из первых, кто прокомментировал снимок, была Чехова. "Вот это декольте. Я слюну на пол уронила", - написала Анфиса.

Поклонники не могли пройти мимо и засыпали звезду комплиментами. "Безумно красивая, стильная, я вами восхищаюсь", "Вот теперь не просто красивая, а шикарная стала грудь!", "Можно и такие декольте себе позволить", "Красотка, прямо не узнать!", "Екатерина, я сразу вас не узнала! Восхищаюсь!", "Какая вы роковая красавица", "Боже мой, нереальная красота...", "Можно смотреть часами и восхищаться", "Порода и харизма. Самодостаточная состоявшаяся женщина!", - диву даются фолловеры.

Меж тем Екатерина не только красавица, но и умница. Пятый год она работает в сфере семейного права, помогая звездным клиентам и простым гражданам.

Роскошная звезда в своем блоге часто вовлекает подписчиков в дискуссии на разные темы. Не так давно Гордон написала, что признание и богатство достается не "мажоркам" с серебряной ложкой во рту, а тем, кто его выстрадал, прошел через свой маленький ад.

katyagordonkatyagordon
Звезда предстала в белом брючном костюме с умопомрачительным декольте
3618 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

"Вселенная будто испытывает на прочность: сначала, выжигает из сердца тщеславие, глупости... Проверяет. Я смотрю на клиенток своей юридической компании и понимаю, что каждая из них была когда-то, как, кстати и я, этаким гадким утенком", - пишет Гордон.

Но теперь от гадких утят, по ее словам, не осталось и следа. Сейчас это настоящие белые лебеди, летающие высоко. Гордон посоветовала подписчикам смотреть на любое испытание как на внимание со стороны Вселенной. "Это своего рода воспитание для достижения истинной свободы и права на успех", - констатировала она.

ИСТОЧНИК KP.RU

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