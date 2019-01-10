«Началась война компроматов»: Катя Гордон подтвердила, что Глушаков избивал жену

Как уже писала «КП», жена футболиста Дениса Глушакова обратилась в полицию, поскольку, по её словам, супруг угрожал ей расправой. Сейчас заявлением Дарьи Глушаковой занимается столичная полиция.

В ходе следственных действий было установлено, что Глушаков избивал жену. Слова жены спортсмена подтвердила экспертиза, в ходе которой было установлено, что Дарья получала от полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова побои лёгкой степени.

Голосовые сообщения, отправленные жене Дениса Глушакова 00:00 00:00

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении футболиста.

Спортсмен хочет забрать детей к себе на воспитание, поскольку не желает выплачивать алиментыФото: Личный архив

- Речь идёт о старых побоях, - пояснила «КП» юрист Екатерина Гордон. - Договориться не вышло и началась война компроматов.

Напомним: Глушаковы сейчас находятся в состоянии бракоразводного процесса. По словам юриста Дарьи Глушковой Сергея Жорина, спортсмен хочет забрать детей к себе на воспитание, поскольку не желает выплачивать алименты.

Ранее представитель Глушаковой рассказывал, что футболист может быть привлечён к уголовной ответственности, поскольку в тайне от жены вывел со счётов около 300 миллионов рублей.

Плюс ко всему ситуация усугубляется тем, что юриста Глушакову нашла, по словам правозащитника Екатерины Гордон, его любовница Кристина, с которой Дарья застала мужа в бане. Видео этого инцидента, как все помнят, попало в Сеть и живо обсуждалось.

Понятно, что не в интересах любовницы мирное разрешение конфликта в семье Глушаковых.

Екатерина ГордонФото: Личный архив

- Когда начинался этот конфликт, мне было очевидно, что конфликт будет усугубляться, поскольку юристы по обе стороны не были готовы к мирным переговорам, - рассказывает «КП» приятельница Глушаковой юрист Екатерина Гордон. - К сожалению, рядом с человеком не всегда оказывается тот адвокат, который убедит, что развестись надо достойно. Особенно, если в семье есть дети. Я говорю в большей степени об адвокате Дениса Глушакова. Мы наблюдаем лишь усугубление конфликта. Мирные переговоры провалились. Думаю, мы увидим много грязи и взаимных обид. Я уверена, что на процентов 50 проблема в тех юристах, которые ведут это дело. В любом случае я на стороне Даши и помогаю ей там, где требуется моя помощь. И я ей всячески желаю побед, потому что она заслужила то, на что претендует по закону. И очень жаль, что мужчина, который вырос при женщине (Глушаков начинал с нуля, когда они познакомились), вдруг обо всем позабыл. И самое главное: Глушков забыл, что на нем ответственность за детей.

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