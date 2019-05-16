Канны-2019: Не можем повторить

В этом году в каннском основном конкурсе, к сожалению, не нашлось места для российского фильма (зато в нем участвует 7 французских картин плюс еще столько же, частично финансированных французами), хотя его легко могла бы занять «Дылда» режиссера Кантемира Балагова и продюсера Александра Роднянского. Она попала во второй по значению конкурс «Особый взгляд» (в нем, впрочем, тоже участвует 7 французских фильмов).

До «Дылды» Балагов - ученик Александра Сокурова, снявший только картину «Теснота» - считался одной из главных надежд нашего кино. С появлением нового фильма можно точно сказать, что все надежды на него оправдались: Балагов не просто уникально чувствителен к материи и пластике кино и способен передавать ощущения от реальности, к которой он сам в силу возраста (27 лет) не может иметь никакого отношения, он берется и раскрывает (вместе с еще более молодым оператором Ксенией Середой, которой всего 24!) невероятно сложный материал, который не только не по зубам его сверстникам, но просто не вызывает у них никакого интереса. Не говоря уже о том, что снять хорошую вторую картину сложнее, чем первую, особенно если та прогремела, как «Теснота».

Действие нового фильма разворачивается в Ленинграде сразу после войны. Героини - молодые женщины, травмированные войной и душевно, и психологически. Дылда по имени Ия воспитывает ребёнка своей подруги Маши, прижитого ею на фронте. Дылда страдает от контузии и время от времени впадает в ступор, теряя над собой контроль. Ненароком погубив маленького сына Маши, душевно хрупкая, но физически сильная девушка оказывается «должницей» своей более практичной подруги: «Моего ребёнка не сохранила, теперь родишь мне нового». Сама родить она не в состоянии из-за ранения (что ставит под сомнение ее признание в том, что всю войну она провела в тылах, переходя из рук в руки в качестве походно-полевой жены): «На производство жизни ничего не оставили». Прошедшие через ад девушки одержимы идеей почувствовать внутри себя жизнь, но, выполняя функции санитарок, ухаживающих за тяжело раненными, они продолжают нести смерть: по просьбе парализованного героя-снайпера и его жены Дылда вполне буднично вкалывает ему летальное вещество. Отношения между подругами накаляются, но при этом ясно, что они неразрывно связаны вместе - никого кроме друг друга у этих истерзанных душ нет. И, возможно, не будет: как говорит в финале Дылда, «Я напрасная внутри».

В пору шапкозакидательского отношения к событиям Великой Отечественной, нетрезвых выкриков «можем повторить» и победных блокбастеров про танки, снаряды и пули, 27-летний уникум Балагов и соавтор его сценария, писатель Александр Терехов (такого качества диалоги - большая редкость в современном российском кино) выступили явно против течения, наотрез отказавшись популяризировать войну. Она - главная героиня этой экзистенциальной драмы, представленная лишь тусклым отраженным светом. Уже закончившись, она продолжает уродовать и без того непростые отношения между людьми - даже теми, кто находится вроде бы по одну сторону. Калечить души, вселять в сердца мрак и тьму. Их честно пытаются извести в себе героини в исполнении превосходных молодых актрис Виктории Мирошниченко и Василисы Перелыгиной, но война оказывается сильнее, не давая им никаких шансов на новую жизнь. Их удел - жить с ней, нести ее в себе. И передавать дальше.

Дылда (официальный трейлер).Новый фильм Кантемира Балагова

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Канны-2019: Отверженные Аллахом и людьми

Старт был задан черной комедией Джима Джармуша «Мертвые не умирают» - метафорой надвигающегося апокалипсиса, неизбежного по причине необратимых изменений климата. Теме неразрешимых этнических противоречий, обещающих обернуться полномасштабными войнами, посвящен французский конкурсный фильм с не очень оригинальным названием «Отверженные» (Les misérables) чернокожего дебютанта Ладжа Ли (подробности).