Земляне наблюдает второе пришествие Иисуса за нынешнюю весну

Сияющую фигуру, похожую на Иисуса Христа — в том виде, конечно, в каком мы его себе представляем — с распростертыми руками, в балахоне и с венцом на голове - сфотографировала на мобильный телефон некая Моника Арамайо (Monica Aramayo). Жительница Аргентины. Если верить ее свидетельству, которое приводит новостной аргентинский портал TopNews, то фигуру она увидела в начале мая близ города Сан-Сальвадор-де-Жужуй (San Salvador de Jujuy). Снимок, выложенный в интернет, разошелся по соцсетям, стал вирусным и привлек внимание СМИ по всему миру, которые распространили его уже по своим каналам. Так, что «Комсомолка» тут не исключение.

Мнение наблюдателей разделилось. Как сообщила, к примеру, британская газета The Sun, у одних снимок вызвал благоговейный религиозный трепет, у других — недоверие. Одни посчитали его неким знамением, другие — фейком. Мол, без фотошопа не обошлось.

Впрочем, есть и третья сторона — вполне здравые люди, которые полагают, что фигура — это просто игра света и теней в облаках.

Недоверчивые указывают на плохое качество изображения. Подозревают, что оно испорчено специально. Ведь в наше продвинутое время камеры на телефонах сплошь HD.

Гигантская фигура, похожая на Иисуса Христа, появляется в небе уже второй раз за нынешнюю весну. Первый раз нечто весьма подобное сфотографировал некий Альфредо Ло - житель итальянского города Агрополи, расположенного на берегу Тирренского моря. Фигура возникла 2 марта на закате. И тоже вызвала ажиотаж — вплоть до подозрения на вмешательство инопланетян с некой загадочной целью.

Явление Иисуса в Сан-Сальвадор-де-Жужуй.

Явление Иисуса в Агрополи.

Мнения по поводу Иисусов - итальянского и аргентинского почти ничем не отличаются. Диапазон тот же. Но какова бы ни была причина появления Сына Божьего — пусть даже сотканного светом и тенями - стоит признать: зачастил он к нам. В самом деле, к чему бы это?

СПРАВКА ИЗ ВИКИПЕДИИ

Сан-Сальвадор-де-Жужуй (Сан-Сальвадор-де-Хухуй) — город на северо-западе Аргентины, столица провинции Жужуй. Расположен в южной части провинции в месте впадения речки Хиби-Хиби в Рио-Гранде-де-Жужуй. Среди местного населения называется просто Сан-Сальвадор.