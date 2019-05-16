Драма вокруг храма: Почему не стоит слушать истерические разговоры про "молодежь, которую мы потеряли"

Свердловская буза по поводу Екатерининского собора вполне отвратительна.

Есть два момента: один содержательный, а другой - в жанре "а на самом деле".

Сначала про содержательную часть.

Я видел тысячи храмов и скверов от Пскова и Ладоги до Урала.

И я не знаю, как там насчет Бога или личной праведности - это дело сложное - но уж в том, что касается благоустройства публичного пространства, современные православные - это лучшие люди в России.

Я видел десятки городов, где именно церковные территории, церковные дворы и сады (открытые для всех, между прочим) - это единственные по-настоящему ухоженные и прекрасные места в океане совка и постсовка.

Там, где есть церковь, - там всегда цветники, скамейки, всякие милые туи и прочие кустарники-деревца, иногда даже фонтаны, а то и маленькие пруды, торговля разными полезными вещами вроде кваса, хорошего хлеба и меда, и очень часто детская площадка, а то даже и смотровая площадка, и книжная лавка, и непременно, извините, сортир.

Но есть кое-что, чего нет в этих церковных садах.

Дмитрий Стешин: В Екатеринбург уже съехались консультанты для обострения майдана на выходных 00:00 00:00

Там нет пьяной гопоты с семками, бухлом и музоном, как это бывает в обычных скверах.

Там нет засилья подростков, нет чувства опасности, нет ни мусора, ни бардака.

Поэтому церковь, милые мои, - если, конечно, вывести за скобки все то, зачем туда ходят по сути дела, - это и есть самый лучший сквер из всех возможных.

Но это, повторяю, содержательная сторона вопроса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/708535" frameborder="0"></iframe> Хронология конфликта горожан и охраны РМК в споре за сквер у Драмтеатра.Алексей БУЛАТОВ

Есть и другая, та, что "на самом деле".

А дело в том, что безусловное большинство свердловских недовольных составляют подростки.

Типовые, унифицированные, глобальные подростки в капюшонах и с фаерами-петардами, мы их уже видели миллион раз по другим поводам, но в той же роли.

И любой, у кого есть хоть на три копейки честности и проницательности, понимает, что подросткам все равно, против чего протестовать - вчера Путин или Медведев, сегодня храм, а завтра - да хоть "Большая семерка" какая-нибудь, хоть "либеральный президент Ходорковский", неважно.

Главное - запах движухи.

Это гормональное, возрастное.

Но всякий протест действительно чего-то стоит, когда человек, говорящий свое твердое "нет", имеет за душой что-нибудь, что становится обоснованием, фундаментом его позиции.

Семья и собственность, дом, дети и внуки, играющие в соседнем дворе, жизненный опыт, многие годы, проведенные в этом самом месте.

Когда такие люди говорят "нет" - всегда есть смысл прислушаться.

Ну а подростки переменчивы.

Сегодня они с полицией бодаются, а завтра разлетятся кто куда - на работу, учиться, замуж.

Пройдет лет пять - никто из них и не вспомнит, что их не устраивало. Или вспомнит - с иронией.

Так что не надо, не надо слушать все эти глупые истерические разговоры про "вызов нового поколения" и "молодежь, которую они потеряли".

Пройдет совсем немного времени - и все вызовы будут убраны обратно в коробку, а прежняя молодежь незаметно "найдется", как только обнаружит первые седые волосы и просроченные счета.

А Екатерининский собор к тому времени уже давно будет стоять.

- Мне, пожалуйста, две свечки по пятьдесят.

- За здравие.

- Не подскажете, как батюшку найти? Мы насчет крещения.

И ведь никто не угадает, что это те самые, в капюшонах.

Никита Исаев: Креативный класс оттачивает в Екатеринбурге протестные возможности 00:00 00:00

РЕПОРТАЖ

Храм или майдан? В такую развилку загнали себя и, возможно, страну в Екатеринбурге

Спецкор «Комсомолки» Дмитрий Стешин на месте увидел — что происходит в гуще протеста недовольных строительством храма жителей столицы Урала (подробности)