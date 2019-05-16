2019-05-16T14:33:03+03:00
Происшествия

«Он влетел в окно служебного автомобиля на огромной скорости». В Москве булыжник, вылетевший из-под газонокосилки, сломал нос полицейскому

Камень размером с перепелиное яйцо как пуля влетел в открытое и попал точно в нос сотруднику МВД [видео]
Валерий ЛОМОВИЦКИЙ
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Пока коллеги Сергея вышли из автомобиля, чтобы проверить у граждан документы, он остался в машинеПока коллеги Сергея вышли из автомобиля, чтобы проверить у граждан документы, он остался в машинеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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14 мая столичный полицейский Сергей запомнит на всю жизнь, ведь в этот день он мог ее лишиться. Причем самым нелепым способом. В этот день он со своим экипажем, как всегда, патрулировал район. Их служебный автомобиль остановился напротив одного из домов по Третьей Рощинской улице. Сотрудники заметили мигрантов, которые кучковались на детской площадке.

В Москве полицейский чуть не погиб от отлетевшего от газонокосилки булыжника.

Пока коллеги Сергея вышли из автомобиля, чтобы проверить у граждан документы, он остался в машине. Открыл со своей водительской стороны окно, чтобы не было жарко и ждал коллег.

- Вдруг Сергей стал корчиться от боли, а все лицо стало заливаться кровью. Его коллега на пассажирском сиденье не сразу понял, что произошло. Первая мысль, которая пришла в голову, что на их машину напали и кто-то из мигрантов стал закидывать служебный автомобиль булыжниками, – рассказала источник в правоохранительных органах. – Уже потом сотрудники увидели, как с места убегает газонокосильщик. Вероятнее всего, приезжий понял, что нарушил правила безопасности и нанес вред тем самым человеку.

Позже по камерам наблюдения правоохранители установят, что камень размером с перепелиное яйцо вылетел из-под газонокосилки. Данные рабочего ГБУ «Жилищник Даниловского района» удалось установить, правда задержать мужчину не представилось возможным. С тех пор он не выходит на работу, да и связь с ним прервалась.

Сейчас Сергей находится на больничном. Врачи диагностировали у него открытый перелом носа и сказали, что парню очень повезло. Ведь булыжник на такой скорости мог попасть и в висок, и тогда дело закончилось бы летальным исходом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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