«Он влетел в окно служебного автомобиля на огромной скорости». В Москве булыжник, вылетевший из-под газонокосилки, сломал нос полицейскому

14 мая столичный полицейский Сергей запомнит на всю жизнь, ведь в этот день он мог ее лишиться. Причем самым нелепым способом. В этот день он со своим экипажем, как всегда, патрулировал район. Их служебный автомобиль остановился напротив одного из домов по Третьей Рощинской улице. Сотрудники заметили мигрантов, которые кучковались на детской площадке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709122" frameborder="0"></iframe> В Москве полицейский чуть не погиб от отлетевшего от газонокосилки булыжника.

Пока коллеги Сергея вышли из автомобиля, чтобы проверить у граждан документы, он остался в машине. Открыл со своей водительской стороны окно, чтобы не было жарко и ждал коллег.

- Вдруг Сергей стал корчиться от боли, а все лицо стало заливаться кровью. Его коллега на пассажирском сиденье не сразу понял, что произошло. Первая мысль, которая пришла в голову, что на их машину напали и кто-то из мигрантов стал закидывать служебный автомобиль булыжниками, – рассказала источник в правоохранительных органах. – Уже потом сотрудники увидели, как с места убегает газонокосильщик. Вероятнее всего, приезжий понял, что нарушил правила безопасности и нанес вред тем самым человеку.

Позже по камерам наблюдения правоохранители установят, что камень размером с перепелиное яйцо вылетел из-под газонокосилки. Данные рабочего ГБУ «Жилищник Даниловского района» удалось установить, правда задержать мужчину не представилось возможным. С тех пор он не выходит на работу, да и связь с ним прервалась.

Сейчас Сергей находится на больничном. Врачи диагностировали у него открытый перелом носа и сказали, что парню очень повезло. Ведь булыжник на такой скорости мог попасть и в висок, и тогда дело закончилось бы летальным исходом.