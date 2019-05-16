Результаты проверки «Голос. Дети»: Победу дочери Алсу обеспечили боты

Компания по борьбе с киберпреступлениями Group-IB, которой Первый канал заказал проверку СМС и телефонного голосования в финале шестого сезона детского «Голоса», заявляла, что результатов стоит ждать не раньше конца месяца. Но справилась гораздо раньше.

Многие телезрители были уверены, что дело с победой дочери Алсу нечисто. Во-первых, многие звезды шоу-бизнеса агитировали отдать голоса за Микеллу Абрамову — пусть де-юре это и законно, но если посмотреть на это с человеческой стороны… Ведь у других участников такой поддержки не было! А кроме того, десятки тысяч СМС пришли в поддержку Микеллы Абрамовой почти мгновенно — это вызвало подозрения даже у неискушенных в технических деталях людей.

Финальный подсчет голосовФото: Первый канал

И вот следственная группа из 13 экспертов по кибербезопасности, проверившая загадочный феномен победы дочери Алсу, пришла к печальным выводам.

«Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети». При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде «07 31: 2019-04-26 22:47:31», где 07 — порядковый номер участника. Всего в подобной накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 000 СМС. Все телефонные номера принадлежат одному оператору из Ленинградской области, использовался один тариф. На момент проверки использованные номера были недоступны».

Голосование в финале очередного сезона телешоу "Голос. Дети" обернулось скандалом. Фото: Максим Ли

Под номером 7 в финале шоу, как известно, выступала Микелла Абрамова…

«Исследование показало, что для совершения IVR-звонков (речь о голосовании путем звонка по телефону. - Ред.) здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8 (ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8 (ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и др.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 000».

При этом в отчете Group-IB говорится, что «система выборов победителя не подвергалась ни внешним (кибератаки), ни внутренним (инсайдер) воздействиям в целях изменения результатов голосования».

РЕАКЦИЯ

«Первый канал» отменил итоги шоу «Голос. Дети»

Победить Микелле Абрамовой помогли боты — за девочку было подано 38 000 фальшивых голосов. «Первый канал» снимет новый финал «Голос. Дети» (подробности)

МНЕНИЕ

Скандал в шоу "Голос. Дети" - это про отсутствие общих правил для всех

Политолог Екатерина Шульман объяснила, почему страна обсуждает телепередачу и не может остановиться (подробности)