2019-05-16T17:17:00+03:00
Звезды

Результаты проверки «Голос. Дети»: Победу дочери Алсу обеспечили боты

Кибераудиторы Group-IB досрочно завершили расследование итогов шоу
Егор АРЕФЬЕВКонстантин ГЛЫБА
Поделиться:
Комментарии: comments338
Многие телезрители были уверены, что дело с победой дочери Алсу нечистоМногие телезрители были уверены, что дело с победой дочери Алсу нечистоФото: Первый канал
Изменить размер текста:

Компания по борьбе с киберпреступлениями Group-IB, которой Первый канал заказал проверку СМС и телефонного голосования в финале шестого сезона детского «Голоса», заявляла, что результатов стоит ждать не раньше конца месяца. Но справилась гораздо раньше.

Многие телезрители были уверены, что дело с победой дочери Алсу нечисто. Во-первых, многие звезды шоу-бизнеса агитировали отдать голоса за Микеллу Абрамову — пусть де-юре это и законно, но если посмотреть на это с человеческой стороны… Ведь у других участников такой поддержки не было! А кроме того, десятки тысяч СМС пришли в поддержку Микеллы Абрамовой почти мгновенно — это вызвало подозрения даже у неискушенных в технических деталях людей.

Финальный подсчет голосов Фото: Первый канал

Финальный подсчет голосовФото: Первый канал

И вот следственная группа из 13 экспертов по кибербезопасности, проверившая загадочный феномен победы дочери Алсу, пришла к печальным выводам.

«Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети». При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая проблема, в результате которой часть кода, написанного для автоматизации отправки сообщений, попала в текст СМС в виде «07 31: 2019-04-26 22:47:31», где 07 — порядковый номер участника. Всего в подобной накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 000 СМС. Все телефонные номера принадлежат одному оператору из Ленинградской области, использовался один тариф. На момент проверки использованные номера были недоступны».

Голосование в финале очередного сезона телешоу "Голос. Дети" обернулось скандалом. Фото: Максим Ли

Голосование в финале очередного сезона телешоу "Голос. Дети" обернулось скандалом. Фото: Максим Ли

Под номером 7 в финале шоу, как известно, выступала Микелла Абрамова…

«Исследование показало, что для совершения IVR-звонков (речь о голосовании путем звонка по телефону. - Ред.) здесь были использованы боты. В частности, голосование шло с уникальных номеров, следующих подряд (например, 8 (ХХХ)ХХХ-ХХ-38, 8 (ХХХ)ХХХ-ХХ-39, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-40, 8(ХХХ)ХХХ-ХХ-41 и др.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 000».

При этом в отчете Group-IB говорится, что «система выборов победителя не подвергалась ни внешним (кибератаки), ни внутренним (инсайдер) воздействиям в целях изменения результатов голосования».

РЕАКЦИЯ

«Первый канал» отменил итоги шоу «Голос. Дети»

Победить Микелле Абрамовой помогли боты — за девочку было подано 38 000 фальшивых голосов. «Первый канал» снимет новый финал «Голос. Дети» (подробности)

МНЕНИЕ

Скандал в шоу "Голос. Дети" - это про отсутствие общих правил для всех

Политолог Екатерина Шульман объяснила, почему страна обсуждает телепередачу и не может остановиться (подробности)

Почему все ополчились на дочь Алсу.Победа дочери Алсу на шоу «Голос.Дети» вызвала небывалый скандал. Почему же все ополчились на 10-летнюю девочку и её маму?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Победа дочки Алсу Микеллы Абрамовой на шоу «Голос.Дети»»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Зеленский рассказал, как будет заниматься подбором кандидатов на госдолжности
В Сети опубликовали видео аварийной посадки SSJ-100 в Шереметьево
Путин рассказал о том, как носил на пятый этаж пожилую соседку
Путин - о ситуации с мусорным полигоном Шиес: «Вопрос должен решаться так, чтобы не вредить людям»
Путин поручил установить 18 августа День географа
Путин обсудит с Собяниным строительство мусорного полигона в Архангельской области для вывоза отходов из Москвы
"Репутация этого шоу сохранена!" : Константин Меладзе прокомментировал отмену результатов финала "Голос. Дети"
Путин допустил возврат к старой системе распределения выпускников медвузов
Страховка по банковским вкладам вырастет в 10 раз
Россия ждет от ОБСЕ экспертной оценки закона об исключительности украинского языка
В Госдуму внесен законопроект о возрастной маркировке компьютерных игр
Трамп уверен, что жители Нью-Йорка ненавидят своего мэра
Первый канал изменит систему голосования на проекте «Голос.Дети»
В Вашингтоне арестовали четырех активистов в посольстве Венесуэлы