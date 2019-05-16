2019-05-16T14:53:26+03:00
Политика

Медведев поручил разобраться с миллиардными долгами в ЖКХ

Управляющие компании и посредники греют на «коммуналке» руки, а оборудование тем временем продолжает ветшать
Елена КРИВЯКИНА@ElenaKrivyakina
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Дмитрий Медведев поручил принять дополнительные меры по погашению долгов . Фото: Дмитрий Астахов/ТАССДмитрий Медведев поручил принять дополнительные меры по погашению долгов . Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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Премьер Дмитрий Медведев поручил принять дополнительные меры по погашению долгов за жилищно-коммунальные услуги. Об этом шла речь на заседании правительства в четверг. По данным регионов, задолженность предприятий ЖКХ и энергетики за потребляемые ресурсы составляет 213 миллиардов рублей.

- Суммы по-прежнему внушительные. Нужно заключать прямые договоры между жильцами и ресурсоснабжающими организациями, исключать недобросовестных управляющих из цепочек расчетов, ну и некоторые другие меры принимать, - заявил Медведев.

Обсуждали, и как предприятия ЖКХ пережили зиму. Как отметил Медведев, в теплосетях число аварий снизилось на 10 процентов, в электросетях - на 6 процентов. А если посмотреть статистику за последние 6 лет, то аварийность снизилась на четверть. В том же время, во многих регионах ЖКХ остается ветхим.

- Произошли девять чрезвычайных ситуаций. Основная причина - значительный износ котельных, сетей, других объектов, - сообщил Медведев.

Кабмин также обсудил законопроект, который устанавливает систему контроля со стороны федерального центра за исполнением переданных регионам полномочий в разных сферах. - Оцениваться должны в первую очередь эффективность, качество. И если региональные органы власти не справляются со своими задачами, то федеральный центр имеет право по решению президента или правительства изъять у них переданные полномочия, - отметил Медведев.

Изменения в системе контроля коснутся 26 сфер деятельности региональных администраций. Например, с регионального уровня на федеральный будет возвращен ветеринарный контроль.

- Агропромышленный комплекс активно развивается. Это та сфера, где важна позитивная динамика не только по валовым показателям, но и по вопросам качества, а для этого необходим централизованный контроль, - пояснил премьер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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