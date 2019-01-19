2019-01-19T20:44:13+03:00
Экономика

В Госдуме предложили простить россиянам старые коммунальные долги

По мнению парламентария, вся страна может воспользоваться недавним опытом Чечни
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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В Госдуме предложили списать невозвратные долги россиян по ЖКХ - такие, которые возникли более трех лет назадВ Госдуме предложили списать невозвратные долги россиян по ЖКХ - такие, которые возникли более трех лет назадФото: Мария ЛЕНЦ
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С предложением «списать невозвратные долги» всем гражданам России выступил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

- Если речь идет о списании абсолютно невозвратных долгов, связанных с возникшими долгами более трех лет назад, то, безусловно, это надо делать по всей стране. Дело в том, что их нельзя взыскать даже в судебном порядке. При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет, — заявил парламентарий.

Депутат полагает, что амнистия по невозвратным долгам за ЖКУ в масштабах страны избавит население от необходимости проходить «огромные судебные процессы».

Напомним, что неожиданные предложения простить всем россиянам старые коммунальные долги, пошли после решения суда Грозного. Фемида Чечни обязала местное отделение «Газпрома» списать старые долги за газ, так как они стали «безнадежными к взысканию». В общей сложности, речь идет о недоимках на 9 млрд. руб. Истцом выступила прокуратура Чеченской республики. В ведомстве решили, требования погасить коммунальные долги могут создать социальную напряженность в обществе.

В «Газпроме» пообещали опротестовать решение грозненского суда.

Тем временем, депутаты региональных парламентов Смоленской области, Башкирии и Чувашии уже обратились в местные органы прокуратуры с похожими просьбами защитить население от долгов за газ.

Пока не понятно, чем закончится история со списаниями долгов. Скорее всего, коммунальные компании приложат все силы, чтобы отменить решение суда Чечни. Ведь оно создает опасный прецедент. Так как все регионы у нас по конституции равны, то судьба долгов в одном субъекте может повториться в другом. А это, в свою очередь, грозит разорением коммунальных компаний.

Плохо, что на этой теме сейчас начали пиариться политики. Вместо того, чтобы помочь навести порядок, депутаты от КПРФ (сам Куринный, народные избранники в парламентах Смоленской области, Башкирии, Чувашии) только раскачивают лодку своими предложениями использовать опыт Чечни.

Кроме этого, грозненская Фемида подает плохой пример всему северному Кавказу. В горных республиках население плохо платит не только за газ, но и за другие коммунальные услуги. И если власти станут просто списывать долги, то у жителей не будет стимула в будущем платить за воду, электричество. Зачем, если можно набрать побольше недоимок, а потом простить их себе, чтобы не создавать «напряженность».

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