В Москве наградили лауреатов конкурса «Азбука национальностей для детей»

Более двадцати исполнителей и творческих коллективов пели песни на разных языках народов России, играли на народных инструментах, лихо исполняли национальные танцы. Так прошел финал межнационального творческого конкурса «Азбука национальностей для детей». Всего же за три года, в течение которых проходит фестиваль, выступили более 300 детей и подростков – представителей 124 народов нашей страны.

Оценивало номера жюри во главе с известным композитором Григорием Гладковым. Он и другой член профессионального жюри - финалистка международного конкурса «Евровидение - 2017» певица Арцвик, исполнили для гостей свои произведения.

Конкурсанты пели на русском, татарском, казахском, армянском, узбекском, азербайджанском языках. Прозвучала даже песня «Подмосковные вечера» на китайском языке. Юные мастера хореографии исполнили казачий пляс, белорусский «Крыжачок», аджарский танцы и многие другие. А зрители с удовольствием слушали, как мелодично звучат инструменты, описанные в книге «Азбука национальностей». Познакомиться с ними можно было на выставке, организованной директором «Центра Юрия Энтина» Константином Мулиным. Здесь были представлены армянский дудук, грузинский пандури, казахская домра, татарский кубыз, русские берестяные рожки, белорусские глиняные окарины, китайские хулусы и эрху. Кроме того, прошла выставка национальных костюмов.

«Азбука национальностей для детей», пожалуй, главный детский музыкальный фестиваль, - отметил Григорий Гладков. - Ведь на эстрадных конкурсах исполняют только одну песню. А на таких мероприятиях видишь, какая у нас яркая страна, какие разные люди живут в ней. Россия – многонациональное государство, где у каждого народа - свой язык, музыка, танцы, костюмы. Это и есть наше самое большое богатство. А объединяет всех нас русский язык».

Так бурно председатель жюри Григорий Гладков реагировал на всех участников.

Лауреаты конкурса

• Ансамбль «Джеоданс» - танцы народов Кавказа зажигательно исполняют даже самые маленькие участники, и Елизавета Вартаньянц, с узбекским танцем «Аромат цветка» (номинация «Хореографический ансамбль»);

• фольклорный ансамбль «Вершки и корешки», в его репертуаре много русских народных песен (номинация «Вокальный ансамбль»);

• Дамир Сорокин с песней Муслима Магомаева «Синяя вечность» и Елизавета Анисимова с песней на чувашском языке (номинация «Сольный вокал»). Кстати, Дамир в прошлом году также покорил всех членов жюри, став одним из победителей конкурса, и вновь повторил успех.

• Гран-при жюри единогласно присудило Ани Кеян за песню на армянском языке.

Все победители и призеры получили в подарок аудиокнигу «Азбука национальностей», написанную Д. Федосовой и проиллюстрирована Заслуженным художником России Д. Меньшиковым. Озвучена она известными и популярными исполнителями, актерами, дикторами.

Автор «Азбуки национальностей» Диана Федосова. Книгу можно не только почитать, но и послушать.

К СВЕДЕНИЮ

Мероприятие организовано Некоммерческим фондом развития современных интеграционных технологий в области культуры, образования и науки «Международные интеграционные технологии» при поддержке Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы и консультационном содействии Федерального агентства по делам национальностей.