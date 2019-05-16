Лоза о шоу «Голос.Дети»: давно пора закрыть песенные детские конкурсы
Песенные детские конкурсы необходимо закрыть, поскольку невозможно определить, кто лучший, когда у ребенка еще не сформировался голос. Таким образом певец и композитор Юрий Лоза в эфире Радио «Комсомольская правда» прокомментировал ситуацию вокруг телефонного голосования в финале шестого сезона детского конкурса «Голоса», где победу дочери Алсу обеспечили боты.
«Я считаю, что давно пора песенные детские конкурсы закрыть. У ребенка не сформировался голос, как можно считать, кто лучше, кто хуже, когда дети еще не сформировались. Это все равно что взять ребенка одного и второго, сказать: нарисуй маму. Они нарисуют. А потом объявить одного великим художником или сказать, что он лучше рисует или хуже. Неизвестно, станет он художником или нет», - сказал Лоза, отметив, что такие конкурсы могут травмировать психику ребенка.
Юрий Лоза - о шоу Голос. Дети.
Комментируя ситуацию непосредственно с конкурсом «Голос», Лоза заявил, что «Алсу живет по законам этой страны» и она знает, «на какие рычаги давить».
«Если вы сейчас кого-то накажете, вы не поменяете систему», - подчеркнул он, добавив, что в данном случае необходимо менять систему всей страны.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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