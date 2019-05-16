17 мая - Международный день детского телефона доверия

Связующим звеном акции станет трансляция из московской студии пресс-центра МИА “Россия сегодня”, в ходе которой состоятся прямые включения из городов-участников. В прямом эфире любой ребенок, подросток или родитель из любой точки России сможет задать вопрос, который его волнует. Отвечать на них будут психологи и известные гости: певица Виктория Дайнеко, актёр театра и кино, Заслуженный артист России, звезда сериала «Воронины» Станислав Дужников, певица и блогер Люся Чеботина, артист музыкального лейбла Black Star Миша Марвин. Ведущий акции - актёр театра и кино Данила Дунаев.

Прямую трансляцию акции можно будет посмотреть на сайте детского телефона доверия telefon-doveria.ru - с 12:00 по 15:00. Во время эфира участники велопробегов будут выходить на связь с московской студией. В регионах команды из детей, подростков, их родителей проедут на велосипедах необычную дистанцию, состоящую из таких станций, как Учеба, Семья, Отношения, Увлечения, - в этих сферах дети и подростки часто испытывают трудности, и им не хватает баланса и спокойствия, которые телефон доверия помогает обрести. Каждый из городов откроет по 1 цифре телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122.

Главная цель акции – напомнить, что каждый ребенок, подросток, родитель в поисках баланса взаимоотношений со сверстниками или членами семьи может обратиться на общероссийский номер телефона доверия для детей, подростков и их родителей 8-800-2000-122. Вам ответит профессиональный психолог, который поможет разобраться в проблеме, найти ее решение, подобрать правильные слова для разговора с близкими. Звонок будет бесплатным даже с мобильного телефона и независимо от его длительности. Он будет абсолютно анонимным – называть свое имя, фамилию, адрес никто не потребует.

Уже сейчас можно принять участие в конкурсе, приуроченном к 17 мая и попытаться выиграть велосипед. Для этого нужно написать и разместить на своей странице «ВКонтакте», Instagram, «Одноклассники» и Facebook свою историю о том, как вы находили жизненный баланс, сопроводив рассказ своей фотографией с велосипедом и поставив хэштег #балансдоверия88002000122.

В прямом эфире любой ребенок, подросток или родитель из любой точки России сможет задать вопрос, который его волнует.

Для справки:

Единый общероссийский детский телефона доверия 8-800-2000-122 для детей, подростков и их родителей создан в 2010 году Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В настоящее время к нему подключено более 220 организаций в 85 субъектах Российской Федерации. В 67 регионах телефон доверия оказывает помощь своим абонентам в круглосуточном режиме. С начала работы детского телефона доверия на его номер поступило около 9 млн обращений.

При звонке на этот номер в любом населенном пункте Российской Федерации со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается специалистами действующих региональных служб, подключенных к единому общероссийскому номеру. Анонимность, конфиденциальность и доступность – основные принципы работы детского телефона доверия. Это означает, что можно получить психологическую помощь не называя имени, бесплатно и тайна обращения гарантируется. Цель такой помощи – способствовать профилактике семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защите прав детей и укреплению семьи.