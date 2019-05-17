Вклад ЛДПР в решение стратегических и концептуальных задач России

СССР

1986 г. ВВЖ выступил на открытом партсобрании в издательстве «МИР» и раскритиковал назначение главой МИД Шеварнадзе, который впоследствии передал США часть прибрежных вод СССР в Беринговом море. А также призвал отказаться от принципа партийности при назначении на ответственные посты. В итоге именно однопартийная система сгубила СССР 5 лет спустя.

В мае 1991 г. на первые выборы президента России ВВЖ пошел под лозунгом «Я буду защищать русских». Лозунг «Хватит унижать русских!» до сих пор актуален.

19 августа 1991 г. только ЛДПР поддержала программу ГКЧП, 8 декабря 1991 г. только ЛДПР вышла на митинг на Манежную площадь протестовать против беловежских соглашений.

Украина

В 1992 г. ВВЖ провел митинг в Симферополе, пообещав, что Крым вернется в Россию. В марте 2019 г. на том же самом месте ВВЖ принял участие в большом праздничном митинге по случаю очередной годовщины возвращения Крыма.

В 1998 г. ЛДПР предупреждала о последствиях принятия закона о дружбе с Украиной. Документ предполагал согласие России с новыми границами между государствами, до этого времени де факто Украина не имела признанной границы. По тем же причинам ЛДПР убеждала Госдуму не поддерживать Харьковские соглашения от 2010 г. Все эти годы власти Украины и не думали о дружбе с Россией, а лишь готовили Украину к антирусской революции.

Начиная с марта 2014 г. ВВЖ говорил о провале политики Порошенко, который сделал ставку на украинских националистов. В итоге в 2019 г. он с разгромным счетом проиграл выборы юмористу Зеленскому. Граждане были готовы голосовать за кого угодно только бы против Порошенко.

США

В 1991 г. ВВЖ озвучил концепцию внешней политики: не запад-восток, а север-юг. Именно нарушение этого принципа – основа всех конфликтов в современном мире. США вмешиваются в дела СНГ и Ближнего Востока (страдает Россия и Европа), Россия вмешивается в дела Венесуэлы (страдает США), США подпитывает Китай, чтобы стравить с СССР, в итоге 40 лет спустя Китай стал главной экономической угрозой самим США, США стимулируют конфликт на Корейском полуострове (страдает Китай и Россия), США вмешиваются в дела Афганистана (создают Талибан* и Аль-Каиду* против СССР) в итоге сами же страдают от этого. Франция при поддержке США развязывает кампанию против Каддафи в Ливии – Европа задыхается от беженцев. США и Европа влезают в Ирак и там появляется ИГИЛ*, который бьет террором по Европе.

ВВЖ с начала 1990-х, когда отношения России и США, казалось бы, были идиллическими, ЛДПР была самой антиамериканской политической силой России. 20 лет спустя отношения с США кардинально изменились.

ВВЖ прогнозировал попытки США оторвать Югославию от РФ еще в середине 1990-х.

ЛДПР неоднократно прогнозировала новые военные конфликты вокруг России в интересах США. Все сбылось: Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Ирак, Сирия, Афганистан, Пакистан, Северная Корея – все сбывается.

Внешняя политика

В 1993 г. впервые была опубликована брошюра ВВЖ «Последний бросок на юг». Это был прогноз войны на Ближнем Востоке, который начал сбываться в 2000 г. с началом вторжения США в Афганистан, и продолжил вторжением в Ирак в 2003 г., чередой «цветных революций» в арабском мире, войной в Сирии, Ираке и Ливии.

В 1999 г. ЛДПР предлагала поддержать власть талибов в Афганистане. Можно спорить об их методах, но они – единственная легитимная власть в стране. Вместо этого помогли международной коалиции вторгнуться в Афганистан и установить марионеточный режим. 20 лет спустя талибы все равно сильнее и неизбежно вернуться к власти. Переговоры с ними уже идут в Москве.

В 2009 г. во время отчета правительства во главе с премьер-министром Путиным ВВЖ заявил о планах Израиля развязать войну против Ирана. Глава правительства тогда заявил, что ему об этих планах не известно. 10 лет спустя, в 2019 г. подготовка войны против Ирана стала очевидна всем: США вышли из международного договора по ядерным разработкам в Иране и отправили свой флот в Персидский залив.

Внутренняя политика

В 1993 г. ЛДПР участвовала в подготовке Конституции России. Благодаря поддержке ЛДПР она была принята, и страна избежала масштабной гражданской войны. На первых же выборах в Госдуму ЛДПР победила.

ЛДПР еще в 1999 г. описала федеральные округа (губернии), созданные в 2000 г. новым президентом Путиным.

Еще в 1990-е гг ЛДПР выступала за переход к электронному обороту денег. Сейчас криптовалюты (биткоин) – это главная тема мировой экономики.

ЛДПР была против возвращения смешанной системы выборов в России в 2012 году. Но все говорили, что так будет больше демократии. Результат – «ЕР» получила на 100 депутатов больше, чем в прошлом созыве, практически все «независимые» одномандатники ушли во фракцию «ЕР».

С 2017 г. действует правительственный мягкий закон о коллекторах. Как и предупреждала ЛДПР, он никак не изменил ситуацию. Коллекторы продолжают терроризировать тысячи граждан по всей стране.

*Организации, запрещенные в РФ.