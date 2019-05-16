На чьи деньги строят храм в Екатеринбурге

Строительство храма в Екатеринбурге финансируется через Фонд Святой Екатерины (он объединил почти весь крупный бизнес города). Главными инициаторами проекта называют двух уральских миллиардеров. Оба входят в российский список Forbes и носят звание почетных граждан Свердловской области.

Глава «Уральской горно-металлургической компании» (более 40 предприятий) 58-летний Андрей Козицын с $4,4 млрд находится на 24 месте в списке богатейших людей страны.

А его земляк, владелец «Русской медной компании» (11 предприятий, около 1% мирового рынка производства меди) 48-летний Игорь Алтушкин - на 25 месте с состоянием в $4,3 млрд.

Козицын является президентом благотворительного фонда «Дети России», президентом женского баскетбольного клуба УГМК (чемпион России), вице-президентом Всероссийской федерации самбо. Активно участвовал в восстановлении Валаамской обители. Является членом попечительского совета Фонда Андрея Первозванного и ряда других православных фондов. В 2014 году патриарх Кирилл лично поблагодарил его за «умножение и сохранение памяти о Святом благоверном князе Александре Невском».

Игорь Алтушкин - отец 6 детей. Один из крупнейших меценатов Русской православной церкви. В частности, он финансировал реставрацию собора Успения Пресвятой Богородицы, воссоздание разрушенной в 1930-е годы колокольни «Большой Златоуст» в Екатеринбурге, а также восстановление Свято-Троицкого монастыря в Верхотурье (Свердловская область).

Компании, связанные с Алтушкиным и Козицыным, не первый год ведут активное строительство в родном для них Екатеринбурге. Это жилая и коммерческая недвижимость, социальные объекты. Так, УГМК на месте, где когда-то была заброшенная телебашня (ее снос также вызывал недовольство горожан), возведет ледовый дворец. Здание штаб-квартиры «РМК» в Екатеринбурге проектировал всемирно известный архитектор Норман Фостер.

Стоимость возведения храма Святой Екатерины в Екатеринбурге - 3,5 млрд рублей.

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Этот неказистый клочок земли в центре Екатеринбурга за сутки умудрился прославиться на всю Россию. И эту же Россию разделить на части. Оказалось, что одни мои сограждане – за то, чтобы построить на этом безымянном клочке земли православный храм, вместо взорванного в 1930-х годах. Другие – категорически против. Спецкору «КП» пришлось прилететь из Москвы, чтобы на месте попытаться понять – за кем правда (подробности)