52-летняя Холли Берри в кожаных мини-шортах и без белья пришла на премьеру

Холли Берри появилась на премьере фильма со своим участием "Джон Уик 3" в Нью-Йорке. 52-летняя актриса прошлась по красной дорожке в кожаном комбинезоне с мини-шортами и глубоким вырезом на груди. Было видно, что звезда дефилировала без белья.

Холли Берри продолжает представлять новый фильм со своим участием "Джон Уик 3". Компанию звезде составил ее коллега по цеху 54-летний Киану Ривз. Они много лет дружат.

На премьеру картины в Нью-Йорке Холли и Киану пришли под руку и с удовольствием позировали репортерам. Артисты все время улыбались и обнимались.

halleberry Кожаный наряд, в котором Холли Берри пришла на премьеру, создала дизайнер Тереза Хелбиг

Оба отдали предпочтение черному. На Ривзе был классический брючный костюм, а Берри предпочла кожаный комбинезон, который давал возможность оценить ее стройные ноги. Пикантности образу добавило глубокое декольте, благодаря которому все убедились, что грудь 52-летней артистки в бюстгальтерах явно не нуждается.

Кожаный наряд, в котором Холли пришла на премьеру, создала дизайнер Тереза Хелбиг. Слоган модного дома гласит, что ни одна женщина не должна остаться незамеченной.

halleberry Не меньший эффект на поклонников произвела оригинальная прическа Холли

Не меньший эффект на поклонников произвела оригинальная прическа Холли. Повернувшись в спиной к камерам знаменитость продемонстрировала поднятую вверх копну волос, под которой оказался затейливо выбритый затылок. Теперь на нем красуются зигзаги, напоминающие молнию.

"Джок Уик 3" стал продолжением истории о суперкиллере Джоне Уике, которого играет Киану Ривз. На этот раз он противостоит целой армии жестоких убийц, которым посулили 14 миллионов долларов за его голову. Джон Уик после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов получает статус изгоя. Армия самых жестоких профессиональных убийц со всего мира пытается его уничтожить. Холли Берри играет убийцу по имени София, чье главное оружие - собаки.

halleberry Говоря о съемках в "Джоне Уике", Берри призналась, что достигла своей наилучшей формы

Ранее, говоря о съемках в "Джоне Уике", Берри призналась, что достигла своей наилучшей формы. Из хрупкой и женственной она превратилась в ту, которая легко управляется с пистолетом и автоматом. А ее меткости в стрельбе позавидует любой боец спецназа. Чтобы добиться таких навыков, актрисе пришлось ежедневно тренироваться на полигонах под руководством настоящих профессионалов и Киану Ривза. Он обучил напарницу нескольким эффектным приемам.