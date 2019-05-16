Медиафорум ОНФ: новые поручения Владимира Путина правительству и губернаторам

Президент России Владимир Путин дал ряд поручений правительству, губернаторам регионов и генеральной прокуратуре, которые касаются проблем, озвученных в ходе пленарного заседания Медиафорума Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Правда и справедливость». Участники мероприятия – а это более 500 журналистов со всей страны – рассказали о тех ситуациях, связанных с нерадивыми чиновниками, с которыми им пришлось бороться в течение последнего года (и показали их в виде телевизионных сюжетов). Они касались таких областей, как здравоохранение, образование, культура, благоустройство городов и поселений, дворов, строительство социально-значимых объектов и дорог.

Кадры на селе

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль выступил с тем, что проблема с врачами в малых городах и поселениях по-прежнему крайне остра и отметил, что нужно вернуть систему распределения специалистов по окончанию вузов, которая существовала в СССР, чтобы окончательно решить проблему с нехваткой врачей в сельской местности. Владимир Путин предложил Минздраву и правительству в целом оценить возможность возвращения системы распределения выпускников не только медвузов, отучившихся за счет государства, но и других профильных учебных заведений.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

- Я попрошу министра пообсуждать с правительством возможность и реализуемость идеи распределения тех выпускников вузов, которые учатся на бюджетной основе, - сказал Путин.

Также, президент напомнил, что в России расширена программа «Сельский доктор», которая гарантирует подъемные и жилье специалистам, переезжающим работать в села из городов и райцентров. Кстати, аналогичная программа, по словам Путина, начнет работать и для учителей.

- А вопрос жилья для приезжающих на работу специалистов нуждается в контроле губернаторов и муниципалитетов. Здесь руководители регионов сами должны в свои программы развития, в свой бюджет обязательно включать жилье для тех, кто приезжает к ним на работу, - сказал глава государства и напомнил, что федеральный центр выделяет субъектам значительные средства на выравнивание бюджетов.

Питание в школах и бесплатные учебники

Участники медиафорума ОНФ в ходе пленарного заседания подняли вопрос об организации питания для школьников и контроле за его качеством. Отвечая на вопрос, Путина отметил, что нужно стремиться к тому, чтобы расширить количество детей, которые могут пользоваться бесплатным качественным питанием. Президент считает возможным и целесообразным проработать перевод контроля за питанием в школах с уровня директора образовательного учреждения на уровень муниципального руководства.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

- У нас разные школы подчинены разному уровню, есть школы муниципальные, есть республиканские - их меньше, кстати говоря. И если мы на губернаторский уровень замкнем контроль всех школ в регионе, не факт, что это будет эффективно, - сказал Путин. Вместе с тем, он предложил подумать над этой темой, отметив, что в форуме принимает участие и профильный министр - глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева.

Выступая на медиафоруме в Сочи, руководитель фонда «Талант и успех», сопредседатель ОНФ Елена Шмелева заявила, что рабочими тетрадями в школах пользуются 91% учеников, при этом две трети семей говорят о финансовых трудностях собирая ребенка школу. И предложила проявить гражданскую принципиальную позицию министерству и постараться там, где нет необходимости, не предлагать, не навязывать обязательное использование рабочих тетрадей. Кроме того, Шмелева сказала, что нужно разработать меры по адресной поддержке семей, которые испытывают финансовые сложности при подготовке к учебному процессу.

Президент поддержал идею адресной помощи родителям, которые испытывают финансовые трудности при подготовке детей к школе, в том числе с покупкой рабочих тетрадей. Глава государства чётко обозначил, что по закону все учебники в школах должны быть бесплатными. А использование цифровых технологий в образовании он считает более перспективным, нежели рабочие тетради.

- Что касается рабочих тетрадей, можно лучше, больше и эффективнее использовать электронные носители, тогда не нужно будет тратиться на эти рабочие тетради. Хотя еще многое приходится в школах делать с помощью рабочих тетрадей, это так сказать уже расходный материал. Здесь, конечно, нужно думать о том, чтобы адресно помочь семьям, которые так или иначе будут в этом нуждаться. Здесь я с вами согласен, прошу министерство подумать над этим и сделать предложения, - сказал Путин.

Устаревшие СНиПы

Владимир Путин заявил, что поручил правительству РФ проработать вопрос изменения устаревших строительных норм и правил (СНиПов), а также ценообразования в этой сфере.

- Я с правительством это обсуждал, поручение дал, надеюсь, в ближайшее время будут сделаны предложения, - сказал глава государства. Путин пояснил, что часть таких норм появилась еще в 1930-е годы, а технологии и материалы с тех пор сильно изменились.

Также он отметил необходимость отрегулировать вопрос ценообразования на строительные услуги. По его словам, необходимо избежать случаев, когда в конкурсной документации цена работ устанавливается на значительно более низком уровне, чем реально стоит возведение объекта.

Ситуацию со стройками больниц в Севастополе проверят

Журналисты Крыма рассказали, что несколько объектов здравоохранения в Севастополе, которые обещали построить и на которые были выделены деньги из федерального бюджета, пока существуют только в воображении чиновников. Их нет даже на бумаге в проектах. Путин пообещал разобраться в расходах на возведение больниц в этом городе.

- По Севастополю - да, средства выделяются, посмотрим, как они используются, насколько эффективно работают региональные власти в этой связи. Более того, если этих средств недостаточно, мы добавим. Надо только понять, как расходуется то, что уже выделено. Я обязательно посмотрю на это, даже не сомневайтесь, - сказал Путин.

Также президент пообещал разобраться в случае неоказания паллиативной помощи жительнице Севастополя, которая уже мерла. Действиям врачей будет дана правовая оценка.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Надзор над культурным наследием может снова стать федеральным

Президент Путин призвал провести ревизию в области восстановления и использования памятников культуры, не исключив и возможности создания на федеральном уровне дополнительных контрольных и надзорных органов в этой сфере.

- Я думаю, что в контакте с теми людьми, которые посвящают этому значительную часть своей жизни и, действительно, являются специалистами, заботятся о сохранении этих объектов, нужно провести ревизию того, что происходит реально в этой сфере. И принять более сбалансированные решения, которые делали бы более эффективным восстановление этих объектов и их дальнейшее использование, - сказал глава России.

Кроме того, он предложил создать и дополнительные контрольные и надзорные органы в этой сфере, подняв их полномочия до уровня федерации, то есть оставить объекты культуры в собственности регионов, но контроль перенести на федеральный уровень.

Объекты благоустройства дворов должны принимать сами жители

Координатор проекта ОНФ, член центрального штаба движения, депутат Госдумы Антон Гетта предложил сделать максимально открытым процесс благоустройства дворов, ввести обязательную фотофиксацию результатов, обнародование всей документации процесса благоустройства.

- Даже этого недостаточно, я многократно говорил, люди, для которых делается тот или иной объект, должны сами принимать участие в выработке решения. Это же не авангард построить, это песочницу сделать или вот какой-то там объект для детей и так далее. Конечно, люди, для которых это делается, должны принимать прямое участие в выработке этого решения, а потом контролировать не только ход этих работ, но и вопросы, связанные с финансированием, здесь нет ничего секретного, - сказал Путин и поддержал идею участия ТОСов и общественных организаций в приёмке объектов.

Жильё детям-сиротам

Во время Медиафорума ОНФ корреспондент из Иркутска Игорь Пиханов в своем телесюжете рассказал о нарушениях при строительстве и передаче жилья, предназначенного для детей-сирот.

- Надо смотреть конкретно, и, конечно, нужно совершенствовать систему приемки - это совершенно очевидная вещь, - сказал глава государства, добавив, что в отношении жилья для детей сирот "у нас, к сожалению, в полном объеме закон, мягко говоря, не исполняется".

Также он поддержал инициативу ОНФ о введении денежных сертификатов на жилье для детей-сирот, но отметил, что это нововведение может повлечь за собой увеличение числа криминальных случаев. С инициативой введения денежного сертификата на стоимость того жилья, которое полагается сиротам по закону, выступила сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева. По ее словам, эта инициатива позволит покупать вторичное жилье и не заселять всех сирот в один дом, а также позволит не селить сирот в села, откуда они родом, и которые находятся в упадочном состоянии. По ее словам, выдачу денежных сертификатов должны будут контролировать органы опеки, во избежание обманов.

Екатеринбургский храм раздора

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге. Напомним, первые протесты против возведения храма святой Екатерины на месте сквера в центре Екатеринбурга прошли в понедельник. Вечером во вторник прошла вторая акция против строительства храма. По данным областного главка МВД, протоколы о мелком хулиганстве составлены против 26 участников протестов, еще трое привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения. В среду на месте строительства храма прошла третья акция протеста. Президент заявил о необходимости учесть мнение местных жителей, но не записных активистов, которые откуда-то приехали попиариться. По его словам, самым простым способ может стать опрос населения. Решение примет большинство, но необходимо учитывать и позицию меньшинства: инвестор должен обеспечить высадку другого парка с увеличением количества зелёных насаждений.

- Это ваша чисто региональная история. Как правило люди просят, чтобы храм построили. А здесь кто-то возражает. Но все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона, то, безусловно, нужно это мнение учесть, - сказал Путин и добавил, что храм "должен объединять людей, а не разъединять".

Городское телевидение

Участник форума из Сочи заявил президенту, что городским и региональным телеканалам отказывают в предоставлении частоты в цифре. На что президент пообещал разобраться в этом вопросе на уровне администрации Кремля и правительства.

- Это для меня неожиданно совершенно. Обязательно поговорим об этом в правительстве, администрации президента с теми, кто этим занимается. Я с вами согласен, почему мы должны отстричь и выбросить на старую волну городские каналы? - сказал Путин.

Напомним, Россия в 2019 году переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход начался 3 декабря 2018 года, на сегодняшний день 28 регионов уже перешли на "цифру ". Планировалось, что процесс перехода завершится третьим этапом 3 июня, когда на "цифру" переведут оставшиеся 57 регионов. Однако правительство РФ решило продлить этот срок и 21 регион перевести на "цифру" 14 октября, организовав четвертую волну отключения "аналога".

Жгут лес, щепки летят

Журналисты показали кадры, как бездействие чиновников приводит к хищениям леса, где под видом санитарной обработки, вырубаются здоровые деревья для нелегальной продажи, а для сокрытия воровства устраивают поджоги. Президент отметил, что мнение не лишено основания, и что поджег – это действительно самый просто способ скрыть воровство леса. Он добавил, что в связи с этой информацией прокуратура проведет тщательное расследование.

При этом он отметил, что прежде, чем назначать виновных, надо разобраться в ситуации: "Так неправильно делать: ни губернатора нельзя выставлять в качестве виновного, ни муниципалитеты. Может быть это природные пожары , а может быть неправильное обращение с травой, с палом травы, что часто является причиной пожаров". И поблагодарил «Молодёжку ОНФ» за участие в ликвидации последствий лесных пожаров.

Пенсионные изменения

Один из его участников пленарного заседания напомнил, что правительство в ноябре 2018 года утвердило обновленный перечень категорий работников, имеющих право на такую надбавку. Из нового перечня оказались исключены отдельные профессии, в том числе сельскохозяйственные. Участник форума попросил президента решить эту проблему, отметив, что это не должно привести к серьезным бюджетным расходам.

- Я понял, я вернусь к этому. Вы правы, на это надо обратить внимание. Видимо, правительство это просмотрело. Я посмотрю на это обязательно, - ответил ему Путин, отметив, что поручит вернуться к перечню профессий, попадающих под 25%-ю пенсионную надбавку отдельным категориям сельских тружеников.

Справочник для поддержки родителей

Демографическая проблема обострилась. Создана многоплановая программа поддержки молодых семей, а семьи о ней не знают. К такому выводу пришел президент после выступления и призвал СМИ активнее рассказывать о положенных людям льготах. Такж Владимир Путин даст поручение правительству составить специальный справочник, в котором будут отражены все меры поддержки семей, которые положены людям при рождении детей.

- Я обязательно попрошу коллег своих в правительстве, чтобы они прямо создали такой справочник, что, кому, когда, в какие сроки и на каких основаниях положено, - сказал он.

Возрастную маркировку приведут «к здравому смыслу»

И.о. главного редактора "Псковской правды" Юлия Шарипова посетовала, что газете постоянно приходится отвечать в суде по искам Роскомнадзора за нарушения возрастной маркировки при публикации афиш зрелищных мероприятий, несмотря на то, что в нашей стране вообще мало кто понимает грани между 0+ и 6+. Юлия предложила изменить законодательство, чтобы оставить только маркировку 18+.

- Я с вами согласен, я сам иногда смотрю с удивлением: 6+, еще что-то. Трудно разобраться в этих "плюсах", грань, конечно, очень зыбкая. Давайте мы будем считать с вами, что мы взяли этот вопрос к рассмотрению и, надеюсь, мы его решим - в соответствии со здравым смыслом, - ответил президент РФ.

Мусорные войны

Президент прокомментировал ситуацию с полигоном Шиес в Архангельской области, пообещав, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.

- Ситуация в Архангельской области должна быть решена так, чтобы не создавать новых проблем и не вредить людям. Я обязательно поговорю и с руководителем области, и с Сергеем Семеновичем. Они не могут решать это келейно, не спрашивая мнения людей, которые проживают в непосредственной близости от этих полигонов. Вообще я не очень понимаю, зачем создавать опять полигон, если о нём идёт речь, в непосредственной близости... Поговорю с ними, - сказал лидер страны.

Напомним, в Сочи прошел шестой Медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость". В его работе приняли участие более 500 человек: лауреаты конкурсов журналистских работ "Правда и справедливость" и "Аэропортам – имена великих соотечественников", журналисты, блогеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ.