Двухлетнюю девочку мама намеренно забыла в детской поликлинике в Москве

Одна-одинешенька осталась в детской поликлинике №15 маленькая девочка. На вид ей два-три года. Как так получилось, уже выясняют полицейские, которые начали поиск родителей. По всей видимости, девочку 16 мая мама оставила в поликлинике намеренно.

О маленькой девочке, которая сидела на лавочке в поликлинике на Бутырской улице, врачам сказали посетители. Они и сами попытались заговорить с малышкой и спросить, где ее родители. Но она лишь смотрела на них круглыми глазами. И ничего не говорила. Врачи стали спрашивать у посетителей, никто ли не знает девочку, не видел ли ее родителей? Очевидно, что такая кроха не могла сама прийти в поликлинику. Но никто ничего не знал.

Пришлось подключать полицейских. Представители правоохранительных органов запросили видео с камер видеонаблюдения.

- Около 19.00 в полицию поступило сообщение о том, что в поликлинике №15 обнаружили маленькую девочку. На вид ей два-три года. На место прибыли наши сотрудники. По камерам видеонаблюдения стало понятно, что девочку в поликлинику привела женщина. По предварительным данным, мама. В настоящее время ведется поиск женщины, - рассказали "Комсомольской правде" в ГУ МВД по Москве.

- А где сейчас девочка?

- Так как поликлиники не работают в Москве круглосуточно, то девочку отправили в ближайшую больницу.

В настоящее время правоохранители продолжают разыскивать родных девочки. Информацию о состоянии здоровья малышки сейчас также уточняют.

ОФИЦИАЛЬНО

- Вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней. Врачи незамедлительно обратились с сообщением в правоохранительные органы. По данному факту незамедлительно организована доследственная проверка, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве (по взаимодействию со СМИ) Юлия Иванова.

Столичные следователи также пытаются установить все обстоятельства произошедшего, ищут родственников девочки.

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