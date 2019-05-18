Юрий Лоза усомнился, что Сергей Лазарев - российский исполнитель

Отвечая журналистам, которые просили прокомментировать выступление Сергея Лазарева, Юрий Лоза написал на своей страничке в Facebook:

«Да кто сказал, что он российский? - как всегда эпатажно высказался Лоза. - Что в нём российского, кроме штампа в паспорте и денег, потраченных на закупку зарубежного контента? Иностранцы его одели, обули, придумали номер и написали ему песню на английском языке, которая, никому в России не нужна, зато, по их мнению, должна понравиться британской домохозяйке».

На вопрос: есть ли у Лазарева шансы на победу, Юрий Лоза ответил:

«А зачем нам эта победа? Ну победил наш Дима Билан, и что? Зайдите на его сайт и посмотрите расписание Диминых европейских гастролей — да нет их и не было с момента «триумфа» и по сей день, потому что никому он там с английскими песнями не нужен. Он «точь-в-точь» и «один-в-один», а в Старом Свете это не котируется — у них своих таких полно. Кстати, у Патрисии Каас, спевшей на Евровидении французскую песню по-французски и завоевавшую 8-е место, этих гастролей было — выше крыши, потому что она оригинальна и самобытна.

Ну да, мы после этой «победы» провели у себя британский фестиваль, вбухали в него кучу бабок, но кого из соотечественников он согрел или сделал счастливее Так с какой стати я должен интересоваться — кто и как выступает на чужом для меня этническом мероприятии? Я точно так же не слежу за китайскими или мексиканскими фестивалями..».

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До финальной битвы осталось всего несколько часов. Проснулся, поел, включил телевизор на канал «Россия». И смотришь, как люди, от которых зависит, пошатнётся ли в следующем году экономика их страны или нет (шутка), показывают все, на что способны. Мы тем не менее не сомневаемся, что некоторые читатели этой статьи несколько далеки от того, что происходило всю неделю в двух первых полуфиналах. Кто поехал от нас (Сергей Лазарев и он в финале, претендует на победу), не знают, сколько артистов выступит (26), как их будут судить (50 процентов баллов даёт жюри, 50 - телезрители). Поэтому расскажем о «заманушках», которые организаторы понатыкали в шоу как раз для тех, кто все пропустил и хочет не только знать, кто выиграл, но и что там еще будет (подробности)