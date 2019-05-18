Самые эпатажные участники финала «Евровидения»: киприотка в прозрачном боди, накрашенная Кончита в фартуке мясника и пышная Нетта без юбки

До финальной битвы осталось всего несколько часов. Проснулся, поел, включил телевизор на канал «Россия». И смотришь, как люди, от которых зависит, пошатнётся ли в следующем году экономика их страны или нет (шутка), показывают все, на что способны. Мы тем не менее не сомневаемся, что некоторые читатели этой статьи несколько далеки от того, что происходило всю неделю в двух первых полуфиналах. Кто поехал от нас (Сергей Лазарев и он в финале, претендует на победу), не знают, сколько артистов выступит (26), как их будут судить (50 процентов баллов даёт жюри, 50 - телезрители). Поэтому расскажем о «заманушках», которые организаторы понатыкали в шоу как раз для тех, кто все пропустил и хочет не только знать, кто выиграл, но и что там еще будет.

Наш Сергей Лазарев выступит в финале под пятым номеромФото: REUTERS

Кончита Вурст после своей победы на «Евровидении» в Вене как вступила на скользкую дорожку эпатажа, так все никак с неё не свернёт. То отказывается от своего сценического альтер-эго, уступая дорогу Томасу Нойвирту (настоящее имя бородатой «певицы»). То объявляет о том, что у него ВИЧ-инфекция, то одевается в старика. И вот новый образ эпатажного австрияка - кепи, фартук (мясника), шлейф. Выступит с песней «Heroes» победителя Евровидения 2015 Монса Зермерлева. А пока Кончита, будто умудрённый опытом старец, степенно передвигается по закулисью, делясь мудростью и опытом со всеми, кто того захочет. Вот французский трансгендер Биляль Хассани признался в своём Инстаграме, что эта встреча была для него очень важна.

armenianblogofficial Новый образ Кончиты Вурст

Нетта

Бодипозитивные популярные девушки идут двумя путями или играют на поле сексуальности, показывая, что и даже если вам немного за, вы по прежнему можете очаровывать и привлекать. Или же на поле фриков. Нетта Бразиляй, которая и привезла конкурс в Израиль, выбрала второй путь. Все ее платья, в которых она появлялась в этом году в рамках конкурса, поражают воображение. На церемонии открытия - отсутствующая юбка и длинный «хвост»-пылесборник. В одном из полуфиналов - в безумном наряде «если бы борца сумо скрестили с танцовщицей карнавала Рио». В финале артистка наденет желтый «цыплячий» костюмчик, который вне зависимости от того, хотим мы этого или нет, не оставит нам простора для воображения.

nettabarzi Нетта Бразиляй и привезла конкурс в Израиль

Верка Сердючка

Разбитная проводница снова примерит на голову звезду и позовёт на помощь маму для того, чтобы исполнить песню «Toy» как раз вышеупомянутой Нетты. Будет весело, да и какое-никакое появление Украины на конкурсе. Несмотря на сложные взаимоотношения между нашими двумя странами, мы все же считаем что в контексте «Евровидения» мы можем говорить лишь о музыке. И нам, конечно, очень жаль, что в этом году страна-соседка не участвует. Каждый год украинские артисты показывали крутое шоу, и если бы в этом году поехала Марув, то точно бы входила в тройку сильнейших со своим полным страсти и женского доминирования номером. Но нет так нет - посмотрим на Сердючку.

v_serduchka Верка Сердючка снова примерит на голову звезду

Тамта

Представительница Кипра понравилась всем мужчинам, смотревшим конкурс. Прозрачное платье и латексные сапоги - это смело в любом случае. В таком костюмчике можно совсем не иметь голоса и слуха, но у Тамты вроде есть. Победить не победит, но глаз порадует точно.

Hatari

Про этих красавчиков в цепях и с совершено жутким номером пресса пишет не переставая. Да и народу дико интересно, как оказалось, кто это осмелился петь о том, что «Ненависть восторжествует» в тот момент, когда все остальные страны поют про лютики-цветочки и что любовь победит все. Вчера поисковый сервис Google прислал отчёт, из которого стало известно, что исландская группа крайне интересует поклонников «Евровидение» - они на втором месте по «гуглению» из всех участников конкурса. Перед тем, как смотреть их выступление, убедитесь, что рядом с вами нет сердечников. Если не убедили, процитируем просто один из комментариев под видео группы: - «Смотрел этот клип, подошла мама, быстро переключил на порно». Но есть и другой, ему в ответ - «Количество лайков под этим роликом привесило население Исландии».

hatari_official Группа Hatari представляет Исландию

Мадонна

Королеву мирового шоу-бизнеса мы правда заждались. Всего за 2 дня до финала артистка сподобилась подписать контакт о своём участии в интервал-акте. Артиста исполнит новую песню и свой старый хит Like a prayer в костюме от Жана-Поля Готье, ее старого друга, обшивающего певицу много лет. В любом случае стоит того, чтобы взглянуть, в какой форме находится 60-летняя Мадонна и одним из первых услышать ее новую песню Future.

Мадонна выступит в финале шоу за 1,5 млн долларовФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Евровидение-2019: Мадонна выступит в финале шоу за 1,5 млн долларов

В финале «Евровидения» сильнейшие сразятся с сильнейшими. А кроме того, под занавес праздника зрителям подарят грандиозное шоу, где победители прошлых лет выступят с крутыми поп-звездами. Главной гостьей конкурса стала Мадонна, хотя ее участие доставило организаторам немало хлопот и влетело в копеечку. По неофициальным данным, за несколько минут на сцене Тель-Авива певице заплатили гонорар в 1,5 млн долларов (!). Все расходы взял на себя канадско-израильский миллиардер Сильван Адамс (подробности).

Сергей Лазарев - в финале «Евровидения»!

На самом деле мы даже не сомневались, что Лазарев будет в гранд финале. В этом году заявка от нашей страны, исполненная каналом «Россия», вышла сильной. Артистов, с которыми Сергею пришлось сражаться ради того, чтобы выйти в финал конкурса, было не так уж и много. Лиричный Дункан Лоуренс, пока расположившийся у букмекеров на первом месте. Джон Лундвик из Швеции, да Чингиз из Азербайджана с очень красивым номером. Все они в итоге в финале. Конечно, напряжение было сильным (подробности).