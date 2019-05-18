2019-05-18T15:17:46+03:00
В мире

Бутина из американской тюрьмы попросила денег на адвокатов

Отбывающая срок россиянка записала видеообращение
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Мария Бутина записала видеообращение из тюрьмы Оклахомы с просьбой о помощиМария Бутина записала видеообращение из тюрьмы Оклахомы с просьбой о помощиФото: кадр с видео
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Мария Бутина, приговоренная в США к 18 месяцам лишения свободы, записала видеообращение из Оклахомы с просьбой пожертвовать ей деньги для оплаты адвокатов. Ее семья с такими тратами не справляется.

-Я хотела бы обратиться к вам за финансовой поддержкой. Мои адвокаты подали апелляцию и мы намерены бороться против несправедливости, которая происходит с российскими гражданами, потому что я - всего лишь отражение текущей действительности. Любая сумма играет большую роль. Спасибо вам, ребята, русские не сдаются! - говорит в телефонную трубку Мария.

В 30-секундном ролике видно, что за спиной у нее ходят другие заключенные женщины. Сама она держится вполне бодро.

Бутина из американской тюрьмы попросила денег на адвокатов.

Напомним, американцы обвиняют Бутину в сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ и приговорили ее к 18 месяцам тюрьмы. Невзирая на то, что девушка уже 9 месяцев провела в заключении. 30 апреля Мария впервые ответила на вопросы российских журналистов, выйдя на связь из тюрьмы по телефону: прозвучали, в частности, ответы и на вопросы "Комсомолки" о ее главной цели в США и планах на будущее.

-Дело Марии имеет особую важность, так как по прецедентному праву в США, любой намек на "лоббистскую деятельность со стороны гражданина России теперь обернется реальным сроком от двух лет отбывания наказания в местах принудительного содержания. Это открывает существенные перспективы для давления на граждан России, где бы они не находились, ведь договор об экстрадиции с США подписан у большинства стран мира, - говорится в совместном заявлении Фонда Марии Бутиной и Международного Комитета защиты прав человека

Для неравнодушных: реквизиты по ссылке mariabutinafund.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU

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