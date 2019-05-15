Мария Бутина подала апелляцию на приговор американского суда

15 Май 22:29 2019-05-15T22:45:31+03:00

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Приговоренная к 18 месяцам тюрьмы россиянка Мария Бутина подала апелляцию на решение суда округа Колумбия. Соответствующий документ появился в базе данных федеральной инстанции Вашингтона в среду, 15 мая.

"Я, упомянутый выше заявитель [Бутина], настоящим подаю апелляцию в Апелляционный суд Соединенных Штатов округа Колумбия на вышеуказанное решение суда", - передает ТАСС со ссылкой на заявление.

Сайт kp.ru писал о том, что девушка провела в заключении целых девять месяцев, прежде чем ее приговорили к полутора годам тюрьмы по обвинению в осуществлении незарегистрированной деятельности иностранного агента.

Сразу после заседания Марию направили в учреждение Northern Neck, где она пробыла всего пару дней и снова была переведена в распределительный центр. При этом администрация тюрьмы перепутала персональные данные россиянки, а все ее вещи были конфискованы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/681815" frameborder="0"></iframe> Путин о Бутиной: Ей грозит 15 лет лишения свободы! За что?!.

ИСТОЧНИК KP.RU