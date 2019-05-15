Мария Бутина подала апелляцию на приговор американского суда
Приговоренная к 18 месяцам тюрьмы россиянка Мария Бутина подала апелляцию на решение суда округа Колумбия. Соответствующий документ появился в базе данных федеральной инстанции Вашингтона в среду, 15 мая.
"Я, упомянутый выше заявитель [Бутина], настоящим подаю апелляцию в Апелляционный суд Соединенных Штатов округа Колумбия на вышеуказанное решение суда", - передает ТАСС со ссылкой на заявление.
Сайт kp.ru писал о том, что девушка провела в заключении целых девять месяцев, прежде чем ее приговорили к полутора годам тюрьмы по обвинению в осуществлении незарегистрированной деятельности иностранного агента.
Сразу после заседания Марию направили в учреждение Northern Neck, где она пробыла всего пару дней и снова была переведена в распределительный центр. При этом администрация тюрьмы перепутала персональные данные россиянки, а все ее вещи были конфискованы.
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ИСТОЧНИК KP.RU