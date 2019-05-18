Пять из пяти! Сборная России победила Латвию на чемпионате мира по хоккею 3:1

В субботу, 18 мая, на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии был сыгран пятый матч сборной России на турнире. Наши в пред-предпоследнем поединке группового турнира встречались с командой Латвии и встретили от прибалтов достаточно серьезное сопротивление. Прошлые четыре поединка наши выиграли относительно легко. Особенно последний поединок против Италии, одержав победу со счетом 10:0. Но с Латвией характер поединка был другим.

Никита Нестеров и Рихардас Букартс что-то обсуждают во время матча Латвия - Россия на ЧМ-2019.Фото: REUTERS

Счет на 10-й минуте матча неожиданно для всех открыл Оскарс Цибульскис. И до конца периода, даже несмотря на преимущество по броскам в створ ворот Латвии, наши не смогли сравнять счет. И на первый перерыв латыши ушли в качестве лидера, побеждая со счетом 1:0 такого грозного соперника, как команда России. Но все проблемы у сборной России закончились на первой же минуте второго периода.

На 21-й минуте матча Дмитрий Орлов "щелкнул" от синей линии в ближнюю девятку ворот сборной Латвии, в ассистенты к нему были официально записаны Ковальчук и Плотников. Прошло еще три минуты - и наши уже были впереди. Никита Гусев после передач Кучерова и Дадонова в касание воспользовался передачей и забросил вторую шайбу в ворота сборной Латвии. Минуло еще 9 минут второго периода и свое слово взял Никита Кучеров. На 33-й минуте матча, прорвавшись по центру, он как стоячих объехал защитников сборной Латвии и с "пятка" бросил по воротам соперников и неудачно подставленная клюшка защитника помогла Никите - шайба после рикошета улетела между щитков вратарю сборной Латвии. 3:1 - вот такое преимущество стало более комфортным для сборной России. И на второй перерыв наши ушли уже лидерами, Латвия была в роли догоняющих.

Россия после проигранного первого периода смогла перестроиться и победить.Фото: REUTERS

Третий период не изменил расклада сил в этом поединке. Сборная России добилась пятой победы подряд на чемпионате мира по хоккею 2019 года. Латвия повержена со счетом 3:1. Благодаря этой победе россияне вышли досрочно в плей-офф чемпионата мира по хоккею 2019. Соперник точно станет известен чуть позднее.

Свою шестую встречу на чемпионате мира по хоккею сборная России проведет уже завтра - 19 мая в 21:15 начнется поединок команды Ильи Воробьева против сборной Швейцарии. Дальше - будет только одна игра вечером 21 мая против команды Швеции.