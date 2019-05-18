Сергей Степашин, экс-премьер России: Со Святой Земли решение - не ломать людей через колено в скандале с храмом в Екатеринбурге - выглядит правильным и логичным

- Сергей Вадимович, по информации моих источников, вы сейчас находитесь на Святой Земле, да?

- Вот только-только приземлился, вернулся уже в Москву, рано утром... Проводили там мероприятия, связанные с 200-летием нашего дипломатического присутствия на Святой Земле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/709587" frameborder="0"></iframe> Сергей Степашин: «Решение - не ломать людей через колено в скандале с храмом в Екатеринбурге - выглядит правильным и логичным».Александр ГАМОВ

- Кто участвовал?

- У нас была большая делегация из 20 регионов России, пяти зарубежных стран, в том числе - четыре митрополита.

- На днях мы с вами комментировали ситуацию, которая сложилась вокруг проблемы - "храм или сквер" - в Екатеринбурге. Как оттуда, со Святой Земли, - это все выглядит?

- Ну, да, мы говорили уже на эту тему... Обратили, наверное, внимание - как Владимир Путин об этом сказал. Мы с ним совершенно не сговаривались, хотя знаем друг друга давно.

- Я вот когда узнал о позиции президента, и вы, в общем- то, говорили: что не надо народ - через колено, надо просто дать возможность людям высказаться, провести опрос...

- Выслушать мнение людей, да. И со Святой Земли это решение выглядит правильным и логичным.

Что касается, вообще, Екатеринбурга... Ну, я ещё раз убедился, что - действительно - надо спрашивать народ.

Знаешь, что меня больше всего волнует в этой истории? Даже удивляет - я бы сказал так. Ну, очевидные же вещи. Ну, видите - люди недовольны. Не надо думать, что кто-то из Москвы понаехал там, условно говоря, - и начинают будоражить людей. Тем более - история эта была уже... Спросите.

Храм - это место, куда люди приходят сами - помолиться, к Богу обратиться. Просто - постоять, подумать. Поэтому - он должен быть для людей. А не для чиновников...

А, вообще, оттуда все это смотрится совершенно по-другому.

- Из Иерусалима.

- Да. Потому что там - огромное количество нетленных и нетронутых памятников. И никто, в общем-то, насильно, что называется, новоделов не строит.

Там другая история у нас. Мы, к сожалению, очень много потеряли в своё время - при Хрущёве. Вы знаете, по сути дела, 28 гектаров на Святой Земле - в Иерусалиме: там было и подворье, и больница, и школа.

- Вот мы заговорили о собственности за рубежом... Я знаю, что Патриарх Кирилл наградил вас специальной премией - за возвращение нашей собственности. Я правильно называю, да?

- На самом деле, это была не премия, это был высший орден... Да, многое удалось сделать. Что касается Палестины - мы там все вернули, и палестинцы нам все передали.

Но, к сожалению... Не все так просто. С Израилем сложнее. Вот сейчас появилось Сергиевское подворье. Теперь решаем вопрос о других видах собственности.

Дело в том, что... Все, что мы потеряли, было продано за копейки. По нынешним временам Александр Бастрыкин бы точно приехал - к тем, кто это сотворил.

Вот сейчас есть несколько вариантов. Не буду о них говорить, чтобы не испортить, что называется. Это подходы - к тому, чтобы хотя бы вернуть часть объектов в центре города...

Елизаветинское подворье, где сейчас тюрьма - можете себе представить? В самом центре города. Написано: "Елизаветинское подворье". Рядом надпись: "Русская больница". Знак Императорского православного Палестинского обожестви. А там находится суд.

Вот, будем решать сейчас, - как только новое правительство сформируется в Израиле. А, кстати, я и эти вопросы во время нынешней поездки там, в Израиле, тоже деликатно обсуждал...

- Удачи вам!

- Спасибо. "Комсомолке" - успехов!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709546" frameborder="0"></iframe> Сквер или храм: что происходит в Екатеринбурге.Почему вокруг возведения храма в Екатеринбурге разгорелся местный «майданчик»?

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