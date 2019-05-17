Маленький человек и большой храм

Примиряющие слова президента об опросе вовсе не финальный свисток арбитра, это лишь знак – расслабьтесь, первый тайм закончен, перерыв. Потому что дальше начнется самое непрогнозируемое. Ведь нет на Руси ничего более таинственного и подозрительного, чем голосование.

Но сейчас интересно другое - слова Владимира Путина для нас, российских «интернет-болельщиков» (разумеется, совершенно не связанных с Ебургом, а потому тяжело соображающим – чо за страсти?! Кому там храм помешал?!), разделили эту историю на две части – до и после.

Сначала казалось, что сторонники «Сквера» обречены, российское общественное мнение этих «безбожников» развеет на атомы. По ним прицельно били федеральные СМИ. Их уничтожали «охранители», кричавшие хором – «караул, Майдан!». Царствовало мнение - все инспирировано, оплачено Западом, демонстранты куплены, и если сегодня уступить им, «завтра они приведут НАТО». Поэтому последующие тревожные ночи с арестами смотрелись очень органично – в интернетах слышались ободряющие крики: «Надо гадов мочить самим, не дожидаясь полиции, иначе проморгаем страну.»

Но после «ночи арестов» что-то изменилось… Это было видно по интернет-сетям, где сторонники команд бились уже на равных, и по обескураженным лицам уральских чиновников было понятно – им непонятно уже ничего…

Думаю, все от того, что всероссийская публика, наблюдающая за событиями в Ебурге, вспомнила - каждый свое. Как их тоже в свое время не услышали, отмахнулись…

Помню, растерянное лицо жителя маленького городка, рядом с которым будет построен мусоросжигающий завод – суды ему отказали, власти посмеялись, переезжать нет ни денег ни сил.

- Терпи, мужик, – говорят ему. – Все уже решено

Он и терпит…

А сколько таких «терпил», ожидающих, что все само как нибудь решится, что жизнь становится хуже, но когда-нибудь повезет….

Помню, когда я работал в городке Балашове, удивился, узнав, что местные сорвали планы строительства храма в парке… Жители встали на дыбы. Мол церковь полупустая стоит, зачем нам еще один собор?

И в этом не было никакого богоборчества. Абсолютно! Просто русский «глубинный» человек по моему наблюдению, очень прагматичен. Он рационален. У него нет денег поехать на море - он едет на рыбалку. Не может посидеть за столиком с видом на океан с бокалом дорогого вина, но может вечером бесплатно прогуляться по парку. В его пусть небогатом скромном мире, привычный парк, с детства знакомый сквер — это его имущество, то из немногого, что осталось…

Он, не пойдет, конечно, под полицейские дубинки, но обиду затаит – не спросили. Уральские власти опять напомнили ему – ты маленький человек, ты никто. Мы можем все. А ты исчезнешь, не заметим…

Это не прощается. Это копится. Это скопилось.

И рвануло в Екатеринбурге с понимающим ропотом большой части страны.

И потому президентские слова об опросе населения – рассекли этот гордиев узел пополам.

Путин приказал ошарашенным екатеринбургским чиновникам очевидное, запоздалое – спросить.

Почему они «не догадались»?

А потому что не принято. Опасно. Будут слишком много говорить. Кто тогда гарантирует результат? Кто тогда ответит перед начальством?

Хотя если бы еще лет пять назад прошел обычный. Рядовой. Будничный городской референдум – про «где поставим церковь?», Россия бы и не заметила появление нового храма Святой Екатерины.

И лишь какому-нибудь путешественнику екатеринбуржцы сказали бы с тихой, спокойной, хозяйской гордостью – смотри. Наш храм!

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