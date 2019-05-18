По квартирам москвичей ходят лже-газовики

Жители района Свиблово на северо-востоке столицы решили сами бороться с лже-газовиками. По квартирам в разных районах Москвы постоянно ходят частники и, представляясь мастерами "Мосгаза" или других якобы официальных городских служб, предлагают проверить газовые плиты. Разумеется, не бесплатно. Чаще всего предприимчивые коммерсанты раскручивают на немалые суммы пожилых людей. Многих москвичей это порядком достало. Теперь, как только в доме появляются такие "ходоки", жители сразу стараются оповестить соседей в соцсетях.

"Соседи, будьте осторожны! В СВАО по домам опять пошли из "ГазКонтроля", - предупреждают сейчас друг друга участники интернет-сообщества "В Свиблово". - Это мошенники! Несмотря на красивые удостоверения, это просто частная контора, которая навязывает свои счётчики и услуги - не ведитесь. При первом же намеке на полицию они делают ноги".

Москвичи даже сфотографировали лже-газовиков и их липовые удостоверения. Таких визитов, как отмечают в "Мосгазе", отвечающем за городское газовое хозяйство, становится все больше.

- Ежемесячно в газовое хозяйство столицы поступают более 300 обращений от обманутых жителей газифицированных домов, - сообщили в пресс-службе "Мосгаза". - Несмотря на то, что наши специалисты постоянно проводят встречи с горожанами на тему газовой безопасности в жилых домах, москвичи попадаются на уловки аферистов довольно часто. Представляясь сотрудниками "Мосгаза", злоумышленники ходят по квартирам и предлагают жителям купить сигнализаторы загазованности, приборы учета газа и всевозможные услуги, связанные с ремонтом и заменой газового оборудования.

В ведомстве уточнили, что сотрудники газового хозяйства проводят техническое обслуживание по графику. Они не оказывают платных услуг.

Жильцы могут заранее узнать о графике проверок на информационных стендах в подъездах и на официальном сайте "Мосгаза" (mos-gaz.ru), а также по телефонам "горячих" линий - (495) 287-83-93, (495) 287-83-98.

ВАЖНО

Как отличить сотрудника "Мосгаза" от мошенника

Мастера "Мосгаза" во время квартирных обходов одеты в форму темно-синего цвета со светоотражающими полосками и оранжевой кокеткой и логотипом службы на спине. В удостоверении "Мосгаза" должны быть:

Фотография сотрудника.

Герб Москвы.

Фирменный логотип "Мосгаза".

Фирменная голограмма.

Срок действия удостоверения.

Номер сотрудника, его фамилия, имя и отчество.

Название управления и должность сотрудника.

Печать "Мосгаза" (см. фото).

Удостоверение работника Мосгаза должно выглядеть так. Фото: Мосгаз

Чтобы не попасть на удочку мошенников, нужно попросить работника предъявить удостоверение "Мосгаза". Еще можно позвонить для проверки в свою управляющую компанию или в "Мосгаз" с мобильника по номерам 104 или 112 (добавочный 04), а также с домашнего телефона на номер - (495) 287-83-93.

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