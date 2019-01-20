После трагедии в Магнитогорске мошенники впаривают людям газоанализаторы с накруткой в десять раз

После трагедий в Магнитогорске и в ростовских Шахтах, где из-за взрывов газа погибли в общей сложности 44 человека, в соцсетях началась паника - ведь даже в Москве газовые плиты установлены примерно в половине жилых домов. «А вдруг у нас тоже газ пропускает, а мы не знаем?» - беспокоятся на форумах. С 15 января в столице проводятся внеплановые проверки газового оборудования. На фоне этого ажиотажа активизировались и мошенники. По московским многоэтажкам пошли ходоки в разноцветных спецовках, которые пытаются продать копеечные устройства как суперсредства, которые не только учуют протечку газа, но и сигнализируют об этом.

300 СИГНАЛОВ В МЕСЯЦ

Как обычно, чаще всего жертвами аферистов всех мастей становятся пенсионеры - самый доверчивый народ. На днях одного такого товарища поймал москвич Алексей Лопарев. Молодой человек в синей спецовке с нашивкой «Газ-контроль» пришел к его пожилой соседке, начал рассказывать, что у нее плита пропускает газ и, чтобы не ровен час не рвануло, как в Магнитогорске, в трубу нужно врезать чудо-технику за 10 тысяч рублей. Лопарев отнял у мошенника удостоверение от шарашкиной конторы и вызвал полицейских (визит мошенника москвич снял на видео). И таких случаев полно. В пресс-службе Мосгаза сообщают, что только в это ведомство в среднем ежемесячно поступает от москвичей до 300 сообщений о лжегазовщиках.

Москвич поймал подозрительного газовщика и сдал его в полицию.

- Эти люди представляются сотрудниками различных фирм со словом «газ» в названии, чтобы выглядело посолиднее, - объясняет начальник управления по эксплуатации внутридомового газового оборудования АО «Мосгаз» Татьяна Киселева. - «Сервисгаз», «Газстрой», «Профгазбезопасность»...

БЕСПОЛЕЗНЫЕ, НО ДОРОГИЕ

Технология развода всегда одинаковая. «Спец» заходит на кухню. Подносит к плите некий прибор, который тут же начинает мигать красным.

- Ничего себе, да у вас же здесь газ пропускает! - кричит «газовщик». - Вы что, Магнитогорск нам тут устроить хотите?

И для пущей убедительности достает листы с печатным текстом.

- Вы нарушаете постановление правительства РФ за номером 410 от 14 мая 2013 года!

Трясет бумагами перед лицом ошалевшего хозяина (или хозяйки). На пожилого человека такое действует магнетически.

- Вы должны платить штраф. Я обязан составить протокол!

Потом вдруг меняет тон.

- Но ладно уж... Не люди мы, что ли? Давайте просто поставим вам газоанализатор.

Нехитрое устройство размером с пачку соли стоит около двух тысяч рублей. Но шустряки продают его с накруткой в 5 - 10 раз - в договоре, который подсовывают москвичам, фигурируют суммы в 10, 15, а то и 20 тысяч рублей.

Газоанализаторы - приборы довольно бесполезные. Гораздо дешевле было бы установить новые краны с тройной системой защитыФото: Мария ЛЕНЦ

Уже потом, когда «спец» подвесил коробочку с табло и поспешно ретировался, человек вчитается и почешет макушку. А что это вообще было-то? В договоре - ни слова о Мосгазе (гражданин почему-то был уверен, что общался с представителем именно этой организации), в реквизитах - непонятная фирма. Да и по цене потом возникают вопросы.

В Мосгазе объясняют, что подобные газоанализаторы - приборы довольно бесполезные.

- Обычно те модели, которые продают доверчивым гражданам, улавливают не только газ, но и любые другие запахи. В том числе запах еды, конечно, - продолжает Татьяна Киселева.

В итоге перепуганные жильцы звонят в управляющую компанию или в Мосгаз. Приезжают газовщики. Никаких утечек, естественно, не находят. И таких пустых вызовов сотни.

УМНЫЙ КРАН

Гораздо дешевле было бы установить новые краны с тройной системой защиты. Их врезают в вертикальную трубу, которая ведет к газовой плите. В случае утечки умный кран останавливает подачу газа. В случае пожара на кухне внутри крана плавится так называемая вставка, которая также перекрывает поступление газа. Плюс есть защита от детей - ребенок самостоятельно открыть его просто не сможет.

- Такие краны мы устанавливаем сейчас в домах в рамках капремонта, - говорит Татьяна Киселева из Мосгаза.

Впрочем, если ваш дом не стоит в плане на капремонт в ближайшее время, установить аппарат можно и за свой счет. Сам кран стоит около 1200 рублей, в такую же или чуть большую сумму обойдется установка.

Но по большому счету главная гарантия - соблюдение элементарных правил газовой безопасности.

Во время внеплановых проверок в жилых домах Москвы специалисты, помимо тщательного осмотра плит и газопровода, проводят среди жильцов и руководителей управляющих компаний подробный инструктаж. Лишним не будет.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Доказать обман практически невозможно

Перед Новым годом корреспондент «КП» Наталья Варсегова сдала группу вот таких же лжегазовщиков полиции. Несколько женщин и мужчин ходили по квартирам на севере Москвы, представляясь неким «отделом утилизации», предлагали заменить старые газовые плиты, накручивая втридорога и различные дополнительные услуги. После короткого разговора с хамоватыми «газовщиками» журналистка просто вызвала полицейских. Участковый с нарядом был на месте уже через пять минут! Четверых «ходоков» люди в форме забрали. Однако через пару дней стало известно, что после недолгого разговора полицейские их отпустили. «Не нашли состава преступления», - объяснил участковый...

- К сожалению, факт мошенничества действительно доказать очень сложно, - говорит юрист по защите прав потребителей Дмитрий Лесняк. - Это же не явное, открытое преступление. Если бы они деньги украли, все было бы очевидно. В полиции эти люди объясняют так: я просто хожу по домам и предлагаю услуги нашей компании, ничего противозаконного не делаю. К сожалению, качество предварительного расследования сейчас очень неважное. Никто не хочет заморачиваться, разбираться, от какой фирмы ходят эти люди, какие удостоверения показывают доверчивым гражданам, существует ли реально фирма, данные которой указываются в договорах. Поэтому их просто отпускают. Даже если человек подписал договор и купил какой-то сомнительный аппарат с баснословными накрутками, в суде у иска шансов не будет. Судья спросит: «Вас кто-нибудь заставлял подписывать договор?» - «Нет». - «В иске отказано». Единственный способ обезопасить себя от подобных аферистов - просто не пускать их к себе домой. Если пришел человек, который заявляет, что ему нужно проверить вашу газовую плиту, позвоните в управляющую компанию, уточните, есть ли сегодня такой обход.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Москвич поймал подозрительного газовщика и сдал его в полицию

После ЧП со взрывами газа в Магнитогорске и городе Шахты активизировались мошенники, которые пытаются нажиться на страхе людей. В квартиры попадают под предлогом проверки газового оборудования, а дальше предлагают чудо-приборы, которые якобы спасут от беды. Наживаются, как правило, на пенсионерах, которых проще всего обмануть. (подробности)

В Москве грабители представились «газовиками» и вынесли из квартиры 750 тыс. рублей

В 60-х в Москве орудовал грабитель-убийца по кличке «Мосгаз» - Владимир Ионесян проникал в квартиры, представляясь сотрудником газовой службы. Кажется, кто-то взял его методы на вооружение. (подробности)

КСТАТИ

Как мы сдали мошенников в полицию

В одной из районных групп в ФБ появилось тревожное сообщение: «На Планетной ходят по подъездам две мадам с папками, стучат в квартиры с «предупреждением» о замене газовых плит. Очень хамят, агрессивны! Уже второй раз приходят к нам в дом. Видимо, нашли доверчивого жителя. Будьте бдительны! Если вы узнали себя на фото, мой вам совет, устройтесь на нормальную работу, пока не прибил никто». (подробности)