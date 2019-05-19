"Манчестер Сити" объявил, что из команды уходит капитан клуба Венсан Компани

В воскресенье, 19 мая, на следующий день после победы в финале Кубка Англии 2018/2019, футбольный клуб "Манчестер Сити" объявил о том, что команду покидает один из ее лидеров - капитан Венсан Компани. 33-летний бельгийский защитник играл в составе "горожан" на протяжении последних 11 сезонов. В своей прощальной речи Компани отметил:

- Как бы мне не было тяжело, настало время уходить. Я не чувствую ничего, кроме благодарности. Я благодарен всем, кто поддерживал меня в этом особенном клубе. Я помню первый день в стане „горожан“ так же ясно, как и последний. Я никогда не забуду верности и поддержки болельщиков „Манчестер Сити“, - приводит слова Компани пресс-служба "МанСити".

Как сказал сам футболист, поддержка фанатов позволяла ему продолжать выступления в самые тяжелые времена:

- Несмотря на все трудности, вы продолжали поддерживать меня и вдохновляли никогда не сдаваться.

В составе "Манчестер Сити" бельгийский футболист появился в августе 2008 года. Он до этого выступал в составе немецкого "Гамбурга", который не сразу его хотел отпускать на Олимпиаду 2008 года в Пекин. И Компани решил отправиться в чемпионат Англии. С тех пор футболист выиграл с "Манчестер Сити" четыре чемпионата Англии, два Кубка Англии, два Суперкубка Англии и четырежды побеждал с клубом в Кубке Футбольной лиги.

За "Манчестер Сити" он провел 265 матчей, забив 18 голов. Летом 2018 года он выиграл со сборной Бельгии бронзу на чемпионате мира в России.