"Сереже не хватило шага до победы": Яна Рудковская рассказала, что помешало Лазареву стать первым на "Евровидении"
Это для нас результаты "Евровидения" каждый раз, как кот в мешке. А продюсер Яна Рудковская ещё накануне финала угадала победу голландца и какие страны войдут в первую десятку. Плюс безошибочно предсказала третье место Сергея Лазарева. Впрочем, учитывая, что эта хрупкая блондинка -пока единственный продюсер, который привёз в Россию "Евровидение", удивляться прозорливости Яны не приходится.
- Яна, как думаете, что помешало Сереже стать первым? - поинтересовались мы у одного из главных творцов победы Димы Билана в 2008 году.
- В вокальном плане Серёжа, безусловно, суперпрофессионал. И сейчас он показал потрясающий вокал. Сереже просто не хватило шага до победы. Его песне не хватило чуть хитовости. Она все-таки должна была играть из каждого утюга в России.
Мощная баллада, но специфичная. Показывающая прекрасные вокальные данные Сергея, но все-таки лишена хитовости.
Если бы это был хит, ни у голландца, ни у итальянца не было бы шанса победить Сергея. Все-таки у нас потрясающий номер, а у Сергея прекрасные вокальные данные.
- Некоторые странны нам вообще не дали ни одного балла...
- Да, я была удивлена, что, например, Израиль нам ничего не дал. Когда Дима (Билан) участвовал в «Евровидении» - все прибалтийские страны давали нам 12 баллов. Мне было обидно, что Сереже только Азербайджан дал 12 баллов. Для меня это шок. Даже не знаю, как это объяснить.
- Как думаете, Лазарев вернётся ещё на "Евровидение", чтобы взять реванш?
- Думаю, психологически это очень сложно. Сегодня для Сережи и для Филиппа (Киркоров -соавтор песни и продюсер -Ред.) был большой стресс. Очень за них переживала, очень хотела, чтобы они победили.
Но я знала, что они обязательно войдут в тройку, потому что невозможно поставить на 9 место человека, который спел гениально. Так и сложилось. Благодаря поддержке зрителей Серёжа вошёл в тройку. Захочет ли он поехать снова? Сложно сказать. Серёжа -большой герой. Он повторил подвиг Димы (Билана).
Вырвать победу очень тяжело. Я просто сама испытала и второе место и первое. Это всегда эксперимент -ты едешь и не знаешь, что будет. Если раньше было только зрительское голосование, то сейчас голосует еще и жюри. Именно поэтому каждый раз результат непредсказуем. Ты можешь спеть классную песню, быть у зрителей первым, а жюри поставит тебя на девятое место. Одно дело, когда все зависит только от тебя и оценки зрителей, а другое дело, когда есть жюри и предвзятое отношение к стране или ещё к чему-то. Сейчас сложно выиграть. Это такой шаг, на который может решиться только очень смелый человек.
- А кого бы вы отправили от России на следующий год? Кто может зацепить европейскую публику?
- Очень сложный вопрос. Мне нравится, как вариант, Лобода. Она первая пришла на ум.
Ещё раз повторюсь: прекрасные вокалисты должны быть, должен быть номер и креатив, но все равно нужен хит.
- Многих удивила Италия в тройке...
- Вот у итальянца как раз был хит. Я была неделю назад в Италии. Повсюду играла эта песня. Ещё раз повторю: когда артист уезжает на «Евровидение», его песня должна играть на всех радиостанциях в его стране. Когда Дима отправился на конкурс, его песни звучали везде. Хит -это такая песня, которую может каждый напеть.
Я думаю, благодаря хитовости песни итальянец и попал в топ-3.
А Сергей красиво и стабильно был в шаге от победы. Повторил своё третье место. Стабильность, как известно, признак профессионализма.
Интервью Сергея Лазарева после выступления на «Евровидении».Елена БОДУЭН
ИСТОЧНИК KP.RU