"Сереже не хватило шага до победы": Яна Рудковская рассказала, что помешало Лазареву стать первым на "Евровидении"

Это для нас результаты "Евровидения" каждый раз, как кот в мешке. А продюсер Яна Рудковская ещё накануне финала угадала победу голландца и какие страны войдут в первую десятку. Плюс безошибочно предсказала третье место Сергея Лазарева. Впрочем, учитывая, что эта хрупкая блондинка -пока единственный продюсер, который привёз в Россию "Евровидение", удивляться прозорливости Яны не приходится.

- Яна, как думаете, что помешало Сереже стать первым? - поинтересовались мы у одного из главных творцов победы Димы Билана в 2008 году.

- В вокальном плане Серёжа, безусловно, суперпрофессионал. И сейчас он показал потрясающий вокал. Сереже просто не хватило шага до победы. Его песне не хватило чуть хитовости. Она все-таки должна была играть из каждого утюга в России.

Мощная баллада, но специфичная. Показывающая прекрасные вокальные данные Сергея, но все-таки лишена хитовости.

Если бы это был хит, ни у голландца, ни у итальянца не было бы шанса победить Сергея. Все-таки у нас потрясающий номер, а у Сергея прекрасные вокальные данные.

lazarevsergey Сергей Лазарев выразил всем благодарность за поддержку.

- Некоторые странны нам вообще не дали ни одного балла...

- Да, я была удивлена, что, например, Израиль нам ничего не дал. Когда Дима (Билан) участвовал в «Евровидении» - все прибалтийские страны давали нам 12 баллов. Мне было обидно, что Сереже только Азербайджан дал 12 баллов. Для меня это шок. Даже не знаю, как это объяснить.

- Как думаете, Лазарев вернётся ещё на "Евровидение", чтобы взять реванш?

- Думаю, психологически это очень сложно. Сегодня для Сережи и для Филиппа (Киркоров -соавтор песни и продюсер -Ред.) был большой стресс. Очень за них переживала, очень хотела, чтобы они победили.

Но я знала, что они обязательно войдут в тройку, потому что невозможно поставить на 9 место человека, который спел гениально. Так и сложилось. Благодаря поддержке зрителей Серёжа вошёл в тройку. Захочет ли он поехать снова? Сложно сказать. Серёжа -большой герой. Он повторил подвиг Димы (Билана).

Вырвать победу очень тяжело. Я просто сама испытала и второе место и первое. Это всегда эксперимент -ты едешь и не знаешь, что будет. Если раньше было только зрительское голосование, то сейчас голосует еще и жюри. Именно поэтому каждый раз результат непредсказуем. Ты можешь спеть классную песню, быть у зрителей первым, а жюри поставит тебя на девятое место. Одно дело, когда все зависит только от тебя и оценки зрителей, а другое дело, когда есть жюри и предвзятое отношение к стране или ещё к чему-то. Сейчас сложно выиграть. Это такой шаг, на который может решиться только очень смелый человек.

fkirkorov Ну что!!! Мы это сделали! Достойно! Смело! Профессионально! Все мои слова благодарности этой потрясающей команде во главе которой стоял АРТИСТ СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ @lazarevsergey , которая трудилась все эти полгода день и ночь я скажу и напишу завтра, а пока- вот они - первые эмоции и счастье, что все позади и завтра домой!!! Спасибо, дорогой Серёжа за невероятное выступление!

- А кого бы вы отправили от России на следующий год? Кто может зацепить европейскую публику?

- Очень сложный вопрос. Мне нравится, как вариант, Лобода. Она первая пришла на ум.

Ещё раз повторюсь: прекрасные вокалисты должны быть, должен быть номер и креатив, но все равно нужен хит.

- Многих удивила Италия в тройке...

- Вот у итальянца как раз был хит. Я была неделю назад в Италии. Повсюду играла эта песня. Ещё раз повторю: когда артист уезжает на «Евровидение», его песня должна играть на всех радиостанциях в его стране. Когда Дима отправился на конкурс, его песни звучали везде. Хит -это такая песня, которую может каждый напеть.

Я думаю, благодаря хитовости песни итальянец и попал в топ-3.

А Сергей красиво и стабильно был в шаге от победы. Повторил своё третье место. Стабильность, как известно, признак профессионализма.