Сергей Лазарев: "Я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы России нормально давали баллы"

В Тель Авиве закончилось «Евровидение». Российский участник евросмотра, Сергей Лазарев, занял третье место. И, как нам кажется, это при нынешних обстоятельствах очень хороший результат. Не так уж и много стран порадовали нас хорошими оценками. А жюри и вовсе будто в упор не замечало нашу страну, отдавая голоса будто рандомно. Тем не менее, мы - третьи. После окончания шоу мы дождались Сергея для того чтобы узнать его эмоции по поводу своего выступления.

- Я очень доволен своим выступлением в финале. По мнению моей команды, это было самое сильное выступление из всех моих, которые были за все это время на «Евровидении». Я выступил сильнее, мощнее и собраннее, чем в полуфинале. Конечно, волнение страшное и усталость страшная. У нас было 8 шоу подряд - утром и вечером, каждый день. Мы практически не спали, потому что прогоняли шоу с костюмами, ожиданием и голосованием. Это очень, конечно, выматывает. В 2016-м году у меня был после моего выступления в первом полуфинале 2 дня отдыха. Тут отдыха не было вообще. И конечно, я еле говорю. И то что я все эти ноты спел это просто какое-то чудо. Я доволен и счастлив, что результат не понизил и занял, как и в прошлый раз, третье место. Стабильность - признак мастерства, как сказал Филипп Киркоров (смеётся). Пусть это не победа, как приз. Но в 16-м году у меня тоже не было победы, но я получил гораздо больше. Все все видят, все все понимают. У всех есть глаза и уши. Результат достойный, я страну не подвёл.

При нынешних обстоятельствах очень хороший результат. Не так уж и много стран порадовали нас хорошими оценками.Фото: REUTERS

- Как думаешь, вообще возможна победа страны на этом конкурсе в ближайшие годы?

- Я не знаю, что нужно такого сделать, чтобы России давали баллы нормально. Я вижу какую-то предвзятость может быть вообще к нашей стране...Хотя в этом году меня намного меньше доставали политическими вопросами. Вообще были все очень дружественно настроены. Жюри поставили низкие оценки? Не знаю, может быть им просто не понравилось. Участники были достойные, все разноплановые. Конкуренция была серьёзнейшая. Много мужчин среди фаворитов. Тем более с такой сложной вокально песней. Жалко, что Беларусь нас не поддержала в связи со скандалом, и мы не получили от них при одного балла. Плюс были страны, которые нас не поддержали баллами, такие, как Грузия например. Но были и те, которые нам поставили высокие оценки, за что им большое спасибо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Киркоров: Лазарев «стабильно вошел в тройку лучших артистов Европы»

По итогам зрительского голосования Сергей Лазарев занял на «Евровидении – 2019» второе место, сказал «король» российской эстрады Филипп Киркоров, который является продюсером выступления нашего певца на международном музыкальном конкурсе и соавтором песни Scream, с которой он выступал. Причем, по словам Киркорова, «этот человек совершил невозможное». (подробности)