Цены на билеты на чемпионат Европы 2020 в Санкт-Петербурге оглашены УЕФА

УЕФА в воскресенье, 19 мая, огласил цену билетов на матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года. Турнир пройдет сразу в нескольких странах и все они поделены на два "кластера". Минимальная стоимость билетов составит 30 евро - это для "дешевого" кластера, минимальная цена для другого - 50 евро.

В кластер "В", дешевый, вошли те матчи, которые примут Баку, Бухарест и Будапешт. В кластере "А" будут те поединки, которые пройдут в Амстердаме, Бильбао, Копенгагене, Дублине, Глазго, Лондоне, Мюнхене, Риме и Санкт-Петербурге.

График подачи заявок на билеты оглашен на сайте euro2020.com/tickets. Первый этап продаж - с 12 июня по 12 июля 2019 года. Людям будут доступны 1,5 миллиона билетов. На втором этапе с декабря 2019 года - 1 миллион для фанов команд-участниц, а финальный этап - в апреле 2020 года, когда после стыковых игр плей-офф Евро-2020 определятся последние четыре участника чемпионата Европы.

Что касается поединков в Санкт-Петербурге, то здесь три категории билетов - 50,125 и 185 евро на групповой этап. И 75,145 и 225 евро на четвертьфинальный поединок. Арена в Санкт-Петербурге, напомним, примет четыре поединка турнира - три на групповом этапе и один в плей-офф турнира. И при этом, оговорено, что в случае выхода России на Евро-2020 два поединка наших точно пройдут в Санкт-Петербурге.

В отдельную категорию выделены билеты на полуфиналы и финал чемпионата Европы 2020. Фанатам они обойдутся в 85 евро на полуфинал и 95 евро на финал. А три категории на эти игры будут самыми дорогими по ценам. Полуфиналы: 195,345 и 595 евро, а финал - 295,595 и 945 евро.

Матчи чемпионата Европы по футболу 2020 года пройдут с 12 июня по 12 июля в 12 городах на 12 стадионах Европы. Туда пробьются 24 сборных по итогам отборочного турнира.