«Синдром вахтёра» на Евровидении: почему 17 стран дали Лазареву нули, а их зрители помогли подняться на третье место

Мы, по недоброй традиции, снова сомневаемся в объективности голосования жюри на «Евровидении». Да не только мы - многие думают, что нашу страну опять «обнесли» баллами. Члены жюри 17-ти стран не дали нам вообще ни одного балла. Да, можно сказать, как сказал сам Лазарев после финала: «Ну, наверное им не понравилось мое выступление». И посмотреть, например, на результаты Германии и Великобритании. Соединённое королевство, которое славится своими талантами на весь мир (Роллинги, Элтон Джон и так далее) было на последнем месте. С Германией вообще было обидно, когда ведущий сказал: «Ребята, извините, но вам ноль».

Но в случае с этими двумя странами не было позитивной реакции ни от жюри, ни от зрителей, которые не отреагировали на действительно не выдающиеся ничем номера. А в ситуации с нашим Лазаревым история с баллами от жюри и зрителей была противоположная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709713" frameborder="0"></iframe> Лазарев снова взял бронзу.Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении 2019. Певец говорит, что жюри не расположено ставить России высокий балл. Победу одержал Дункан Лоуренс, выступивший от Нидерландов с песней Arcade. Второе место занял итальянец Mahmood с композицией Soldi.

Смотрим сами. Люди Литвы дали Сереже 12 баллов. Жюри - 1.

Идём дальше. 12 баллов от народа Израиля. Ноль от жюри.

12 баллов от Албании - один балл дало жюри.

12 баллов от простых чехов - зеро от жюри. Кому же еще мы «не понравились» до такой степени, что на нас было жалко потратить даже балл? Назовём всех поименно: Польша, Норвегия, Австрия, Италия, Венгрия, Белоруссия (тут отдельная история), Бельгия, Португалия, Германия, Сербия, Исландия, Грузия, Финляндия, Франция, Словения. Мы однозначно понравились Азербайджану - и жюри (единственные) и народ дали нам по 12 баллов. Народ Беларуси дал дюжину, да и жюри бы не подкачало по-соседски (а что, Норвегии, Швеции, Дании и Финляндии можно друг за дружку голосовать, а нам нет?). Но, как мы уже писали, жюри соседней страны было дисквалифицировано (разболтали прессе, как голосовали в полуфинал и лишились права голоса). Да, их баллы вряд ли бы что-то решили, но картину бы все же улучшили. По 12 баллов дали помимо вышеупомянутых Сан Марино, Эстония, Латвия, Молдова и Армения. По десятке - жители Португалии, Монтенегро и Кипра. Восемь - Греция и Италия.

То есть виден вот этот классический разрыв между простыми людьми и «барами». Повторимся, можно как угодно относиться к песне Сергея и самому артисту. Если бы он действительно не понравился, то за него в первую очередь не голосовал бы народ, который как раз голосует сердцем. А жюри должно было дать объективную оценку по имеющимся у него критериям. А вышло как раз наоборот, что говорит о запредельном уровне цинизма европейских музыкальных деятелей, которые своими решениями буквально расписались в том, что справедливости на культурном мероприятии ждать не надо. Санкции на нас очевидно не действуют (наладили собственное производство, что пошло стране только на пользу). Народ простой увидел страну на ЧМ по футболу и понял, что живут тут не крокодилы и людоеды, а такие же, как они. А такие люди будто с «синдромом вахтёра» будут всегда пытаться поставить нас на место, играя нечестно и некрасиво, обижая тех, кто создан объединять. Просто потому, что могут.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Евровидение 2019»: Неутраченные иллюзии

Сергей ЕФИМОВ

Нас опять засудили, всерьез пишут впечатлительные критики. Да что ж это такое! По политическим причинам зловредное профессиональное жюри который раз не дает нам наше законное первое место! «Уж и не знаю, какую песню им надо», - как-то так высказался Сергей Лазарев, потемнев лицом. Еду не за победой, говорил он раньше, просто выложусь на полную. Поехал, выложился. И обидно теперь. (подробности)

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В Тель Авиве закончилось «Евровидение». Российский участник евросмотра, Сергей Лазарев, занял третье место. И, как нам кажется, это при нынешних обстоятельствах очень хороший результат. Не так уж и много стран порадовали нас хорошими оценками. А жюри и вовсе будто в упор не замечало нашу страну, отдавая голоса будто рандомно. Тем не менее, мы - третьи. После окончания шоу мы дождались Сергея для того чтобы узнать его эмоции по поводу своего выступления (подробности)