Почему победа на «Евровидении» в ближайшие годы нам не светит

Закончилось очередное «Евровидение». Победил тот артист, на которого и были изначально все ставки в букмекерских конторах - юный представитель Нидерландов, Дункан Лоуренс с песней «Arcade». Мы, конечно, надеялись на то, что первое место займёт наш Сережа Лазарев, но чуда не случилось. И, боимся, в ближайшие годы и не произойдёт.

Да, номер у Лазарева был крутой. И спел он хорошо. А оценки почему-то снова были плохие. Окей, в 2016-м году, когда Сергей впервые приехал на «Евровидение», жюри 24-х стран поставили ему нули. В этот раз не дали ни одного балла «всего» 18. Да, в этом году мы не заметили такого, чтобы нас откровенно травили или же вспоминали какие-то конфликты. Но, тем не менее, эта «тусовочка» нас продолжает отторгать, как чужеродную ткань. Не принимает она нас, как светскую даму в простое общество. Да, спрос с нас большой, мы являемся важными игроками на евровизионном поле. Но в данный момент - лишь в плане дополнения общей картины. Мы четко поняли, что высоких оценок в ближайшие годы нам не видать. Что бы мы не сделали - Европа не примет, не оценит.

Бороться с этим в принципе невозможно. Как ситуация выглядит сейчас. Зрители некоей абстрактной страны дают нам высокие оценки, а жюри той же страны - ноль баллов. Ну вот и что ты с этим поделаешь? Вынудить жюри давать баллы объективно ты не можешь. Обвинить в предвзятом отношении к стране на конкурсе, где к нам в принципе предвзято относятся? На данный момент ситуация выглядит правда безвыходной. И выхода у нас всего два - или ездить просто так, чтобы было шоу для наших людей, продавалась реклама на канале, а мы не выпадали из мировой музыкальной повестки, и не думать ни о какой победе. Либо же прямо сказать - ребята, вы к нам не справедливы, мы так не играем. И, хлопнув дверью, гордо уйти, пока к нам на «Евровидении» не будет справедливого отношения, которое нам бы гарантировали организаторы конкурса. А пока есть в этом что-то, напоминающее печальные страницы мировой истории, когда отношение к людям строилось на основе их национальной принадлежности.

Но, к сожалению, решение покинуть евросмотр может лишь усугубить разрыв между Россией и остальным миром, лишить самой главной связи - творческой. Только артисты, да, пожалуй, спортсмены, сейчас могут объединять людей. Да, нас откровенно пытаются выжить с конкурса, устраивая нам негласный бойкот. Но так было всегда в истории нашей страны. Зрителей жалко - они-то неё виноваты в том, что политика пустила глубокие корни на «Евровидении».

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