«Евровидение 2019»: Неутраченные иллюзии
Нас опять засудили, всерьез пишут впечатлительные критики. Да что ж это такое! По политическим причинам зловредное профессиональное жюри который раз не дает нам наше законное первое место! «Уж и не знаю, какую песню им надо», - как-то так высказался Сергей Лазарев, потемнев лицом. Еду не за победой, говорил он раньше, просто выложусь на полную. Поехал, выложился. И обидно теперь.
Под неудачей все подразумевают, напомню, третье место. Из 26-ти возможных.
По этой логике в Берлине и Лондоне вообще должен быть траур - немцам не дали одного балла, а британцам только 16.
Лазарев снова взял бронзу.Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении 2019. Певец говорит, что жюри не расположено ставить России высокий балл. Победу одержал Дункан Лоуренс, выступивший от Нидерландов с песней Arcade. Второе место занял итальянец Mahmood с композицией Soldi.
К счастью, здравый смысл потихоньку набирает силу. Это раньше нам всем было важно, чтобы мы на «Евровидении» победили. У нас постсоветских был коллективный комплекс Золушки: надо было срочно доказать, что в красивую нарядную залу, где уже вся Европа, нас впустили не зря. Но теперь-то, судя по соцсетям, все больше народу понимает, что телевизионное шоу никакого отношения к национальной гордости и чести страны не имеет. Это не Олимпиада так-то.
«Сережа, только не первое», - иронизировали остряки накануне. Мол, выиграешь, а через год к нам все понаедут. А это суматоха, пробки. Кончита Вурст на улицах столицы. Возни, в общем, много. Цинично, но что-то в этом есть.
Это ведь и не конкурс вовсе, а прежде всего рейтинговая телевизионная программа. Сегодня, когда музыкальные телеканалы стали нишевыми, с крошечной аудиторией – потому что разной музыки давно слишком много, «Евровидение» собирает перед экранами, если не врут, 200 миллионов человек одновременно. Фантастика. Но не за счет музыки же. А потому что австралийка смешно болтается на палке, исландские недоросли изображают садомазо и проч. Нормальное такое цирковое шоу с серией аттракционов. Плюс голосование в качестве вишенки на торте. Адреналинчик.
И обязательно должен быть скандал – к примеру, внезапное политическое заявление на шоу, которое официально вне политики. Ну вот как флаг Палестины, которым махали садомазохисты (интересно, какова реакция палестинцев). Причем каждый раз ощущение, что эта внезапность строго задокументирована в сценарии.
Про непременную ЛГБТ-составляющую промолчу.
Примерный семьянин из Исландии изображает садомазоФото: REUTERS
Все вокруг просто получают удовольствие. Делают ставки. Выбирают любимчиков. Ржут над фриками. И только наша страна со звериной серьезностью бьется за победу, не щадя живота своего. Зарубежные композитор и хореограф. Падающий от усталости артист. Политрук Киркоров. У Филиппа свои зияющие гештальты – и сам ездил, и кого только не возил, и все не первое место, хотя много раз подходил близко. В напутственной программе Андрея Малахова весь цвет шоу-бизнеса с зубодробительным пафосом настраивает Сергея на победу. В первых рядах переобутый Иосиф Пригожин: был полон скепсиса, когда Лазарева утвердили, а тут хвалит и верит, безупречной машиной называет.
У нас даже к выбору объявляльщика баллов от нашей страны не смогли подойти с огоньком. Это был не Билан и не Гагарина, имеющие отношение к «Евровидению», и даже не Малахов. А молодой и талантливый пианист Иван Бессонов. Иван был вынужден сказать на всю Европу, что шоу ему очень понравилось. Классическому пианисту.
Спасибо, что не позвали члена-корреспондента Академии наук.
А после объявления итогов ничего ведь не кончилось! «Кто вставил России нож в спину на «Евровидении», «Как Грузия замешана в провале Лазарева» - это, вы будете смеяться, реальные заголовки с сайтов. Изучают таблицы голосования, выискивают, какие страны нас особенно не любят. Люди, вы чего. Это не война была. А передача с женщиной на палке и садомазохистами.
У меня подозрение, что, как только все расслабятся – продюсеры, отбирающие кандидата, артист-счастливчик, музыкальные критики, простые зрители - все сразу станет хорошо. Перестанут мерещиться враги, заговоры и ножи в спине. Вне зависимости от того, какое у нас будет место: третье, первое или последнее.
ДРУГОЕ МНЕНИЕ
Почему победа на «Евровидении» в ближайшие годы нам не светит
Елена БОДУЭН
У нашей страны есть два выхода - или участвовать без надежды на первое место, или хлопнуть дверью (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU