«Евровидение 2019»: Неутраченные иллюзии

Нас опять засудили, всерьез пишут впечатлительные критики. Да что ж это такое! По политическим причинам зловредное профессиональное жюри который раз не дает нам наше законное первое место! «Уж и не знаю, какую песню им надо», - как-то так высказался Сергей Лазарев, потемнев лицом. Еду не за победой, говорил он раньше, просто выложусь на полную. Поехал, выложился. И обидно теперь.

Под неудачей все подразумевают, напомню, третье место. Из 26-ти возможных.

По этой логике в Берлине и Лондоне вообще должен быть траур - немцам не дали одного балла, а британцам только 16.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709713" frameborder="0"></iframe> Лазарев снова взял бронзу.Сергей Лазарев занял третье место на Евровидении 2019. Певец говорит, что жюри не расположено ставить России высокий балл. Победу одержал Дункан Лоуренс, выступивший от Нидерландов с песней Arcade. Второе место занял итальянец Mahmood с композицией Soldi.

К счастью, здравый смысл потихоньку набирает силу. Это раньше нам всем было важно, чтобы мы на «Евровидении» победили. У нас постсоветских был коллективный комплекс Золушки: надо было срочно доказать, что в красивую нарядную залу, где уже вся Европа, нас впустили не зря. Но теперь-то, судя по соцсетям, все больше народу понимает, что телевизионное шоу никакого отношения к национальной гордости и чести страны не имеет. Это не Олимпиада так-то.

«Сережа, только не первое», - иронизировали остряки накануне. Мол, выиграешь, а через год к нам все понаедут. А это суматоха, пробки. Кончита Вурст на улицах столицы. Возни, в общем, много. Цинично, но что-то в этом есть.

Это ведь и не конкурс вовсе, а прежде всего рейтинговая телевизионная программа. Сегодня, когда музыкальные телеканалы стали нишевыми, с крошечной аудиторией – потому что разной музыки давно слишком много, «Евровидение» собирает перед экранами, если не врут, 200 миллионов человек одновременно. Фантастика. Но не за счет музыки же. А потому что австралийка смешно болтается на палке, исландские недоросли изображают садомазо и проч. Нормальное такое цирковое шоу с серией аттракционов. Плюс голосование в качестве вишенки на торте. Адреналинчик.

И обязательно должен быть скандал – к примеру, внезапное политическое заявление на шоу, которое официально вне политики. Ну вот как флаг Палестины, которым махали садомазохисты (интересно, какова реакция палестинцев). Причем каждый раз ощущение, что эта внезапность строго задокументирована в сценарии.

Про непременную ЛГБТ-составляющую промолчу.

Примерный семьянин из Исландии изображает садомазоФото: REUTERS

Все вокруг просто получают удовольствие. Делают ставки. Выбирают любимчиков. Ржут над фриками. И только наша страна со звериной серьезностью бьется за победу, не щадя живота своего. Зарубежные композитор и хореограф. Падающий от усталости артист. Политрук Киркоров. У Филиппа свои зияющие гештальты – и сам ездил, и кого только не возил, и все не первое место, хотя много раз подходил близко. В напутственной программе Андрея Малахова весь цвет шоу-бизнеса с зубодробительным пафосом настраивает Сергея на победу. В первых рядах переобутый Иосиф Пригожин: был полон скепсиса, когда Лазарева утвердили, а тут хвалит и верит, безупречной машиной называет.

У нас даже к выбору объявляльщика баллов от нашей страны не смогли подойти с огоньком. Это был не Билан и не Гагарина, имеющие отношение к «Евровидению», и даже не Малахов. А молодой и талантливый пианист Иван Бессонов. Иван был вынужден сказать на всю Европу, что шоу ему очень понравилось. Классическому пианисту.

Спасибо, что не позвали члена-корреспондента Академии наук.

А после объявления итогов ничего ведь не кончилось! «Кто вставил России нож в спину на «Евровидении», «Как Грузия замешана в провале Лазарева» - это, вы будете смеяться, реальные заголовки с сайтов. Изучают таблицы голосования, выискивают, какие страны нас особенно не любят. Люди, вы чего. Это не война была. А передача с женщиной на палке и садомазохистами.

У меня подозрение, что, как только все расслабятся – продюсеры, отбирающие кандидата, артист-счастливчик, музыкальные критики, простые зрители - все сразу станет хорошо. Перестанут мерещиться враги, заговоры и ножи в спине. Вне зависимости от того, какое у нас будет место: третье, первое или последнее.

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Почему победа на «Евровидении» в ближайшие годы нам не светит

Елена БОДУЭН

У нашей страны есть два выхода - или участвовать без надежды на первое место, или хлопнуть дверью (подробности)