Белорусское жюри отстранили от «Евровидения» за считанные часы до финала

Когда до финала оставалось совсем чуть-чуть, случилось то, чего никто не ожидал. Мы, конечно, боялись, что Россию будут пытаться спровоцировать на пресс-конференциях вопросами о политике и геях. Что опять будут пытаться выставить нас вселенским злом и приплетать к музыкальному конкурсу проблемы с Украиной, как это было в предыдущие годы. Но на удивление все было максимально лояльно. Более того - мы официально заявляем - более мирного «Евровидения» мы не видели уже давно, хотя нам грозили и Сектором Газа, и террористическими атаками. Беда пришла откуда не ждали.

Беларусь лишили возможности голосовать в финале. А все из-за чистейшей воды ерунды. Члены белорусского жюри забыли про регламент конкурса, и на голубом глазу выложили прессе, за кого они голосовали в первом полуфинале.

Председатель белорусского жюри Валерий Пригун рассказал:

- «Мы определили трех победителей практически единогласно. В общем, в первых шести или семи местах у нас почти не было споров. Они начались на 8-10-х местах». Сам Пригун поставил высшие баллы Эстонии, Чехии и Грузии.

Телепродюсер Анджелина Микульская выбрала Исландию и Австралию. Певица Анастасия Тихонович выложила вообще все карты - высшие ступеньки ее рейтинга заняли Грузия, Чехия, Словения, Эстония, Греция и Австралия. А это, как мы все забыли, запрещено правилами.

Европейская Вещательная Компания зря времени не теряла. Ребятам тут же донесли, что регламент нарушен. Белорусскую делегацию отстранили от голосования в финале. А значит мы не досчитаемся высокой оценки от практически единственной действительно хорошо к нам относящейся страны. Ну может быть и не самую высокую (это уже на усмотрение членов жюри), но какой-то мы точно не досчитаемся. И, конечно, нельзя не думать - а вдруг именно эти баллы были бы решающими?

Но выход есть. Говорят, что по правилам есть некая «корзина» со средним баллом от нескольких стран, из которых в случае коллапса с жюри «достаётся» среднее арифметическое. То есть каждой стране даётся средний балл из выставленных этими странами. И вроде бы как он и заменяет упущенные очки от жюри.

Мы попытались взять комментарии у белорусской делегации, но так и не дождались. Вполне возможно, они занимались подготовкой номера их конкурсантки Зены.

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