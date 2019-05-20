Третье место Сергея Лазарева на Евровидение 2019 - это хорошо или плохо

3-е место Сергея Лазарева - это хорошо или плохо?

Лолита МИЛЯВСКАЯ, певица:

- Это классно! Быть в тройке - почетно. А что плохого? Главное - у Сережи хватило мужества второй раз перенести такой стресс. Вообще выступление на таких международных конкурсах - удар по нервной системе. Я говорила: «Сережа, зачем?» Но он выступил очень круто, и я выдохнула - фу-у-ух, когда все это закончилось, - переживала, как его мама.

Юрий ЛОЗА, певец:

- Да кто сказал, что Лазарев - российский музыкант? Что в нем российского, кроме штампа в паспорте и денег, потраченных на закупку зарубежного контента? Иностранцы его одели, обули, придумали номер и написали ему песню на английском языке, которая никому в России не нужна, зато, по их мнению, должна понравиться британской домохозяйке.

Дмитрий КОЛДУН, участник «Евровидения-2007»:

- Очень достойное место. Был сильный конкурс, приехали мощные участники. Обычно соревнуются две песни и люди выбирают между ними. А тут было много музыкантов, претендовавших на победу. И сейчас очень много говорят о политике, об отношении к России. Поэтому третье место - это хорошо.

Станислав САДАЛЬСКИЙ, актер:

- Профессиональное жюри видит, что выступление Лазарева - это мимо дома с песнями. На самом деле он занял не 3-е место, а 9-е. Мы знаем, что такое голосование по СМС. Посмотрите на дочь Алсу и «Голос». Тут то же самое.

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:

- Для нас - нормально. Рассчитывать на высокое сложно. Много конкурентов было: Азербайджан, Италия, Нидерланды, Македония. Сам Сергей выглядел достойно - за артиста и страну не стыдно.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Не нужно было вообще туда ехать. Мы сами раздухарили монстра, теперь бьемся с ним. И глупое решение показывать эту дрянь по федеральным каналам. Почему обычный человек должен смотреть на этот цирк уродов?

Алла, читательница сайта KP.RU:

- Я просто наслаждалась музыкой. Болели за Сергея. Думала, он займет место ниже. Но нам повезло. Ура!