"Это неправда": политолог прокомментировал слухи о возможной отставке Владислава Суркова

- Как вы в целом оцениваете итоги выборов президента Украины?

- Как однажды сказал В. Сурков, самая точная книга о великороссах это "Война и мир", а о малороссах "Вечера на хуторе." И действительно, украинцы - народ эмоциональный, творческий, одаренный активным воображением. Их фольклор изобилует рассказами о чудесах, волшебстве, ведьмах и колдунах. Они способны быстро и страстно поверить в чудо, а потом так же быстро и так же страстно разочароваться и почувствовать себя обманутыми. То они поют и прыгают от радости на всяких майданах, то ругаются и проклинают. Когда-то они были в восторге от Ющенко, собирались вокруг него толпами в ожидании чуда, а потом сбили ему рейтинг до 2% и выгнали. Затем им понравился Янукович, который теперь известно где. Околдовал их когда-то и Порошенко, который весь президентский срок проистерил, как провинциальный трагик, но вот и он уже освистан и забыт. Теперь настала очередь Зеленского пройти той же дорогой примерно туда же.

- Кстати, о Суркове. Вы можете прокомментировать слухи о том, что он написал заявление об отставке? Что отвечать за работу с Донецком и Луганском будет то ли кто-то из бывших послов, то ли некий военный?

- Это неправда.

- Подробнее нельзя?

- Зачем засорять информпространство подробностями неправды?

- А кто эту неправду распространяет? Очень заметно, что идет спланированная и хорошо организованная кампания.

- Думаю, Владиславу Юрьевичу известно, кто. На такой же вопрос, который я задал ему, он ответил:"свои люди, сочтемся."

- Какой прогноз по выборам в Раду?

- Очевидно, что партии Зеленского относительное большинство уже гарантировано, а при хорошей работе и абсолютное. Но большинство это формируется наспех, из случайных людей, оно будет противоречивое и неустойчивое. Второе место, если не будет фальсификаций, достанется партии Бойко-Медведчука. И это гораздо важнее, так как показывает, что многие миллионы украинцев открыто выступают за развитие отношений с Россией, для них это более естественно, понятно и конкретно, чем томос и НАТО.

- Каковы перспективы реализации Минских соглашений при Зеленском?

- Никаких. Совершенно никаких перспектив. Он еще до вступления в должность публично заявил, что не будет их выполнять.

- Разве он так говорил?

- Конечно, говорил. Им было сказано, что Донбасс не получит особый политический статус. Это прямой и грубый отказ выполнить главное, ключевое, основное требование Минских соглашений. Дальше можно было бы не продолжать, но продолжу. Им было сказано, что он не подпишет закон об амнистии. А это также важнейший пункт Комплекса Мер. Зеленский заявил, что не станет вести переговоры с представителями ДНР и ЛНР. Но ДНР и ЛНР подписанты всех Минских соглашений - Протокола и Меморандума 14-го года и Комплекса Мер 15-го года, а также всех документов Контактной Группы. И в Комплексе Мер прямо указана необходимость согласования с представителями мятежных районов Донбасса всех аспектов урегулирования. Кроме того, Зеленский дал понять, что не планирует отменять дискриминационный закон о языке, который прямо противоречит предусмотренное Минскими соглашениями право жителей Донбасса говорить по-русски как на официальном, так и на бытовом уровне. И это все Зеленский уже наговорил. И где тут Минские соглашения? Что от них осталось? Он демонстрирует неуважение к Донбассу, к ОБСЕ, Германии, Франции, России, которые остановили войну и в трудной дискуссии наметили пути решения проблемы юго-востока Украины.

Новый президент Украины Владимир ЗеленскийФото: REUTERS

- Но Зеленский в ходе избирательной кампании обещал мир Донбассу, и это само по себе дорогого стоит...

- Значит, президент Зеленский не выполняет предвыборные обещания, подобно Порошенко, который обещал за две недели прекратить войну. Потому что отказывается выполнять резолюцию Совбеза ООН, утвердившую Минский Комплекс Мер в качестве единственной приемлемой дорожной карты урегулирования конфликта. Более того, уже после вступления Зеленского в должность продолжились обстрелы Донбасса со украинской армией. При нем все, как при Порошенко.

- В чем причина такой "плохой наследственности"?

- Точно не в общественном мнении, на которое обычно ссылаются украинские политики, отвергая возможность выполнения Минских договоренностей. Опросы показывают, что большинство населения Украины за мирное решение проблемы и не возражает против предоставления прав автономии Донбассу. Тут скорее страх отдельных политиков перед разгулявшимися националистами. А также, и это главное, привычка следовать указаниям Вашингтона, которому выгодна нестабильная Украина. Пока Украина нестабильна, она послушна и управляема, а ее проблемы, созданные самой же Америкой, используются как повод для сдерживания России. Зеленский явно не самостоятелен. По крайней мере пока.

- Зеленский обратился к жителям Донбасса, призывая их оставаться украинцами, признавая их украинцами. Он говорит о них в примирительном тоне. Это обнадеживает?

- Украинец и без обращений Зеленского остается украинцем, русский русским, еврей евреем. Это все пустословие. Веры ему на Донбассе нет и не может быть. Давайте посмотрим не на фразы, а на факты.

Комик Зеленский развлекал бойцов АТО, смеялся вместе с теми, кто убивал жителей Донбасса. Он ставленник олигарха Коломойского, создавшего на свои деньги в 14 году и добробаты "Днепр" и "Азов", зверства которых в отношении мирных жителей широко известны. Адвокат кровавого олигарха Коломойского стал главой администрации Зеленского. Начальником Генерального штаба новый президент назначил Хомчака, известного карателя, позорно закончившего войну против народа в Иловайском котле. Это все факты. Можно сколько угодно прикидываться другом и братом Донбасса, но факты говорят о том, что Зеленский приведен к власти врагами Донбасса и раздает им ключевые должности. Повторю, веры ему нет.

Директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

- А как, по-вашему, Зеленский может добиться доверия граждан Народных Республик?

- Решительно отмежеваться от тех, кто санкционировал и осуществлял карательные операции и экономическую блокаду. И не просто отмежеваться, а наказать их в соответствии с уголовным кодексом за их преступления против жителей ДНР и ЛНР. Он должен посадить в тюрьму тех, кто убивал ополченцев и мирных жителей, женщин и детей, кто разрушал дома и школы, лишал людей работы и социальных пособий, оскорблял и унижал их. Под суд должны пойти, в том числе, Коломойский и Хомчак. Народный трибунал Донбасса уже расследовал преступления прежнего режима и осудил преступников, причем по законам Украины. Зеленскому достаточно привести в исполнение приговоры Народного Трибунала. Пока он этого не сделает, люди в Донецке будут говорить о нем то же, что говорят теперь: лицемер и волк в овечьей шкуре. И это еще самые мягкие оценки.

- Ну это же из области фантастики, разве нет?

- Значит, и воссоединение Украины из области фантастики. А надеяться, что Зеленский, делая точно то же самое, что делал Порошенко, сможет в результате добиться большего, чем Порошенко - это разве не фантастика? Результат будет такой же, то есть нулевой.

- Как вам видится нынешнее положение Народных Республик и уровень их отношений с Россией?

- Можно сказать много хорошего, но я бы хотел выделить проблему, которая мне представляется первоочередной - это бедность, недопустимо низкий уровень доходов населения. Конечно, виной всему война и блокада, но это уже не оправдание. Зарплаты здесь ниже, чем по ту сторону линии фронта. Это недопустимо. Да, здесь, в ДНР, и тарифы на коммунальные услуги значительно ниже, чем на Украине. Поэтому в целом, в среднем жизнь на Украине и здесь примерно одного качества. И обычно ваши власти приводят этот справедливый аргумент. Но здесь должно быть не как там, а лучше, чем там. Народные Республики и Россия обязаны доказать, что они эффективнее, чем украинский режим, который держится на подачках Запада. Правительства ДНР и ЛНР должны сделать все для повышения зарплат. А Россия обязана резко наращивать гуманитарную помощь, чтобы уровень жизни на Донбассе уже в этом году стал выше, чем на контролируемых Киевом территориях. Надеюсь, это будет сделано. Это вопрос не только престижа России, но и ее ответственности за людей, поверивших ей. А я много общаюсь с жителями Донецка и Луганска, поэтому знаю: Донбасс верит в Россию.

Беседовал Сергей ПОНОМАРЕВ.