Мэр Екатеринбурга: «Наша цель - сделать опрос не быстро, а правильно»

В мэрии Екатеринбурга только что закончилась встреча мэра города Александра Высокинского и журналистов. Обсуждали грядущий референдум о судьбе пресловутого сквера у Театра Драмы. Первый вопрос задал журналист "Радио Свобода": "как вы будете проводить референдум с таким низким уровнем доверия?" Мэр ответил дерзко:

- Пафосное выступление. Зачет.

И пояснил уже по делу:

- Сейчас решаем, какой это будет опрос - по интернету, по телефонам, личный. Понятно, что выборка должна быть обширная. Работаем мы в соответствии с Уставом города - там все эти процедуры прописаны. Разумеется, подобное решение будет приниматься вместе с городской Думой. До проведения опроса, все строительные работы, рытье котлованов и прочее - приостановлены.

По поводу задержанных в сквере горожан, мэр заметил, что этот вопрос не в его компетенции, но полицию он понимаетФото: Дмитрий СТЕШИН

Но, по словам мэра, забор в сквере пока останется на месте. Мол, могут прийти «сторонники храма» и будут беспорядки.

По поводу задержанных в сквере горожан, мэр заметил, что этот вопрос не в его компетенции, но полицию он понимает:

- Когда наши спокойные протесты начинаются перерастать в скакание и файеры, то это не правильно.

На прощание, глава города пообещал горожанам множество зеленых насаждений, новые парки и скверы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709262" frameborder="0"></iframe> Митинг за сквер в Екатеринбурге: день четвертый.Дмитрий СТЕШИН

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