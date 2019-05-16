Владимир Соловьев назвал «бесами» протестующих в Екатеринбурге

Который день продолжаются протесты в Екатеринбурге. Молодые люди выходят бунтовать против строительства православного храма. Люди, спрятавшие свои лица за масками, кидают в полицию бутылки, идут на открытые драки. Телеведущий Владимир Соловьев уверен, что за этим стоят западные технологи.

Кто не скачет, тот за храм - протесты в Екатеринбурге.

- Это отработка технологий, - поделился с «КП» Соловьев. - Мы же видим, что никакой роли судьба сквера для этих людей не играет. То, что они выступают против храма, это очевидно. Поэтому и все эти скакалки и крики. То, что их методы, когда ряд людей бросают в полицию фрагменты бордюров, яйца, камни, как к этому можно отнестись? Как к нарушению закона. Конечно, там бесноватых-то много. Есть люди, не согласные с решением, которое, кстати, принималось, как сказали местные власти, в соответствии со всеми процедурами и законами, но есть законные методы выразить свое несогласие. А нарушать закон непозволительно никому.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/708707" frameborder="0"></iframe> Снос забора в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге.Молодежь смяла и выкинула несколько пролетов в Городской прудАлексей БУЛАТОВ

Соловьев уверен, что протестующим плевать на храм.

- Когда приезжает дама из Питера, чтобы приковать себя наручниками к дереву, понятно, что она сильно переживает за судьбу сквера. Когда вполне конкретные молодые люди ломают ветки, залезая на деревья, то понятно, что у них сердце кровью обливается за сквер. Когда иностранные средства массовой информации и один из его непосредственных руководителей принимают участие в организации протестов, то после этого довольно смешно называть такой протест стихийным. Так что мы видим технологии. А судьбу решать должны горожане.

Там много бесов ходит. Я выложил видео, когда одна гражданка вместе со своим юношей раздирают себе руки и кровью пишут на столбах. Когда другая гражданка подходит к полицейскому и начинает издеваться над христианской верой. А кто же это еще? Конечно, это бесы, - сказал журналист.

Екатеринбург. Онижедети дают картинку западным СМИ.

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