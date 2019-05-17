Забытую в поликлинике девочку готова удочерить семья из Москвы

История о забытой девочке в московской поликлинике №15 взволновала не только врачей и полицейских, которые со вчерашнего дня пытаются найти ее родителей. Беспокоятся о девочке и посторонние люди, которые увидели ее фото в новостях. Семья Ларисы Коляк даже готова удочерить малышку.

"Не хочется, чтобы эта девочка попала в детский дом"

- Мы очень хотим удочерить эту девочку, - говорит «Комсомольской правде» жительница Москвы Лариса Коляк. – Мы увидели ее фотографию по телевизору, такая хорошенькая девочка. У меня есть старший сын от первого брака. Во втором браке я долго не могла стать мамой, и мы думали с супругом усыновить малыша. Но вот уже нашему ребенку 4 года. Однако останавливаться мы не собираемся.

- Почему именно эту девочку? – уточняю.

- Нас очень взволновала с мужем эта история. Нам бы хотелось отследить ее судьбу. Очень хочется, чтобы все разрешилось благополучно. Не хочется, чтобы эта девочка попала в детский дом. Мы готовы ее удочерить. Мы недавно купили новое жилье – расширились.

- Как вы думаете, женщина ее намеренно оставила?

- Я не представляю, как можно вообще даже на 5 минут оставить своего ребенка? Я бы с ума сошла. А женщина оставила и ушла. И не вернулась. Конечно, мы не знаем, что с ней случилось за дверями поликлиники. Будем надеяться на лучшее. Но, если мама это сделала намеренно, то мы готовы подождать все процедуры лишения родительских прав, а это может и год занять же, но чтобы потом взять эту девочку в нашу семью.

Малышка не называет своего имени, но незнакомых людей не боится

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/709345" frameborder="0"></iframe> Двухлетнюю девочку мама намеренно забыла в детской поликлинике в Москве. Видео с камер наблюдения.

Следователи ищут женщину в медицинской маске

Пока о родителях девочки ничего неизвестно. Следователи восстанавливают картину произошедшего по камерам видеонаблюдения.

- Женщина оставила девочку на лавочке и ушла. Наши сотрудники продолжают поиски, - сообщили в Следственном комитете по Москве.

Осложняет поиски медицинская маска, которая закрыла половину лица женщины. Видимо, женщина заранее планировала оставить девочку, и понимала, что это повлечет уголовную ответственность, поэтому спрятала лицо.

- Мы пока не знаем, это была мама или посторонняя женщина, - рассказали в Следственном комитете по Москве. - Ребенок не говорит, но чувствует себя нормально, с ней все это время находятся врачи.

Малышка не капризничала, когда женщина, которая принесла ее на руках в поликлинику, ушла. На вид девочку около двух-трех лет. Она пока не говорит. Ее пытаются опознать жители Савеловского района. Девочку могли видеть местные мамочки, которые обычно гуляют на одних и тех же детских площадках. На малышке куртка и кофта болотного цвета, красные брюки, ботинки темные на белой подошве, полосатая шляпа.

- В десять вечера, когда девочку перевезли в больницу, она уже спокойно спала в боксе. Рано утром сотрудники соцзащиты вместе с психологом примчались к ней. Ребенку примерно три года, она ухожена, в чистой одежде, с аккуратно заплетенными волосами, - рассказала Наталья Цымбаленко, начальник управления информационной политики и коммуникаций Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.

На теле девочки нет синяков и ссадин. Как заметили врачи, незнакомых людей девочка не боится, идет на контакт, адекватно реагирует на происходящее. Пока девочка будет находиться в больнице, где ее смогут навещать психологи. Следователи продолжают поиски любой информации.

- Сейчас опрашиваем свидетелей, работников поликлиники, устанавливаем местонахождение женщины, оставившей девочку, - сказали в Следственном комитете по Москве.

ВАЖНО

Главное следственное управление просит граждан, узнавших девочку и располагающих какой-либо информацией о ее месте проживания или родственниках, обратиться в Савеловский межрайонный следственный отдел ГСУ СК РФ по городу Москве по номеру телефона: 8 (495) 945-17-51.

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