"А я же вам говорила, что мой мальчик лучше всех": Честный конкурс - это когда побеждают твои подопечные

В финале "Живой классики" развернулась ситуация по типу шоу "Голос". Но только не про детей Алсу, а, скорее, про родителей детей Алсу; про то, как взрослые обожают усложнять детям жизнь. Напомню, "Живая классика" это всероссийский детский конкурс, типа "Голоса", только не для певцов, а для чтецов. Конкурс придумала питерский филолог Марина Смирнова и суть его в том, что дети со всей России читают художественные произведения и соревнуются на звание лучшего чтеца.

(Предвижу скепсис, да, это интересно, хорошо слушается и зрелищно). Конкурс проводится в виде целой кучи разных региональных этапов и в финале лучше из лучших встречаются в Крыму, в Артеке, где проходит финал.

Понятно, что участвовать в конкурсе весьма престижно, а уж выступать на сцене Артека и подавно. Но, как это часто бывает, в битву вмешиваются взрослые.

Мальчик из Дагестана Рамазан Билалмагомедов в финал не попал. Мальчик хороший, читал отрывок из "Триумфальной арки" Ремарка. Но не хватило ему пары баллов.

"Извини, Рамазан, конкурс есть конкурс", - сказала ему Марина Смирнова. "Спасибо, понял", - ответил Рамазан.

Ну, вроде бы, тут и сказочке конец, если бы не одно но. В Дагестане у конкурса "Живая классика" есть куратор. Образованная женщина, интеллигентная, очень энергичная, слов нет. Благодаря ее энтузиазму каждый год Дагестан представляет просто очень сильную команду чтецов.

Но, как это часто бывает, мы поддерживаем конкурс до той поры, пока в нем побеждают наши дети. А как только наше чадушко проигрывает - конкурс автоматически становится нечестным и купленным.

Куратор от Дагестана восприняла ка личную обиду то, что ее воспитанник не выиграл.

И в отличие от умницы Рамазана, сказавшего "спасибо" , решила жечь напалмом.

Бедную Марину Смирнову буквально замордовали сообщениями о том, как она предвзята к Дагестану, как засудила талантливого мальчишку и то и се. В личных сообщениях, в общий чат и куда только не писались сообщения о том, как не права "Живая Классика", загубив талант.

К счастью, Марина в конкурсе не первый год, привыкла к подобным явлениям. И об этих явлениях даже колонку нам писала.

Но в данном случае ситуация получилась крайне неоднозначной.

"Буду официально разбираться, буду подавать на апелляцию", - пригрозила энергичный куратор.

А на следующий день в лагере "Артек" случилось непредвиденное. Прямо перед финальным конкурсом заболели два малыша-финалиста. Мальчишки попали в лазарет, потеряли голос, врачи настрого запретили им выходить на сцену.

На носу - финал. Сцена Артека. Наталья Варлей приехала судить. Что делать? Нужна срочная замена.

Перед Мариной встает трудный выбор и морально-этические вилы. Ведь следующий по баллам - Рамазан Билалмагомедов, тот самый хороший мальчик из того самого Дагестана, откуда куратор насылает шайтанов на головы бедных организаторов.

Понимала ли куратор или нет, что своими действиями она не помогла, а навредила ребенку. Ведь при иной ситуации ни у кого не возникало бы сомнений: а нужно ли нам ставить Рамазана.

Ведь свидетелями скандала стали все причастные к конкурсу. Поэтому выступление проигравшего в полуфинале мальчика создало бы твердую уверенность, что угрозы куратора подействовали. Она продавила "своего" ребенка.

К счастью, все решилось правильно. Ребенок не виноват. Организаторы сообщают Рамазану, что он будет выступать в финале. И не меняют своего решения даже тогда, когда ситуация разрешается: двое заболевших мальчишек выписываются из лазарета и тоже выходят на сцену. Никого менять не надо. Но Рамазан так и остается семнадцатым участником и неважно, как это выглядит со стороны.

Ирония судьбы. Он выходит в лидеры и попадает в число лучших десяти чтецов, которые будут читать в суперфинале на Красной площади.

Мальчик счастлив. Мальчик благодарен. Мальчик говорит спасибо организаторам.

Счастливый билет? Стечение обстоятельств. Безусловно.

Но как это выглядит со стороны?

Куратор тоже не скрывает своей гордости. Очень благодарит Марину, стирает отовсюду сердитые комментарии.

Какой урок изо всей этой истории? Человек бился за своего, несправедливо обиженного ребенка, поднял шум, пригрозил апелляцией, и результат налицо. Организаторы испугались и капитулировали.

Другое невозможно. Разве и мы не думаем то же: что честный конкурс - это когда побеждают твои подопечные.

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